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Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html
Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева
Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева - РИА Новости, 29.03.2023
Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева
Если Киев начнет контрнаступление, это станет его лебединой песней, потому что резерва у украинских войск больше не останется, считает помощник главы Чечни... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:31
2023-03-29T11:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
апты алаудинов
украина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Если Киев начнет контрнаступление, это станет его лебединой песней, потому что резерва у украинских войск больше не останется, считает помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Это (возможное контрнаступление - ред.) уже будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нету", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Что касается новой западной техники, отметил он, на линии боевого соприкосновения ее еще нет. "Да, мы фиксируем, что она уже пришла, находится где-то на западной Украине. Но пока она на передовой на самой не появилась", - заявил командир. Вдобавок у Киева "достаточно большие проблемы" с доставкой и обеспечением западной техники, считает Алаудинов.
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вооруженные силы украины, апты алаудинов, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Украина
Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева

Алаудинов: контрнаступление Киева станет последним "заходом" Украины как государства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБойцы СОБР "Ахмат" в зоне СВО
Бойцы СОБР Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы СОБР "Ахмат" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Если Киев начнет контрнаступление, это станет его лебединой песней, потому что резерва у украинских войск больше не останется, считает помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Это (возможное контрнаступление - ред.) уже будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нету", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
Что касается новой западной техники, отметил он, на линии боевого соприкосновения ее еще нет. "Да, мы фиксируем, что она уже пришла, находится где-то на западной Украине. Но пока она на передовой на самой не появилась", - заявил командир.
Вдобавок у Киева "достаточно большие проблемы" с доставкой и обеспечением западной техники, считает Алаудинов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновУкраина
 
 
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