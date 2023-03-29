https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html

Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева

Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева - РИА Новости, 29.03.2023

Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева

Если Киев начнет контрнаступление, это станет его лебединой песней, потому что резерва у украинских войск больше не останется, считает помощник главы Чечни... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:31

2023-03-29T11:31

2023-03-29T11:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

апты алаудинов

украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Если Киев начнет контрнаступление, это станет его лебединой песней, потому что резерва у украинских войск больше не останется, считает помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Это (возможное контрнаступление - ред.) уже будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нету", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Что касается новой западной техники, отметил он, на линии боевого соприкосновения ее еще нет. "Да, мы фиксируем, что она уже пришла, находится где-то на западной Украине. Но пока она на передовой на самой не появилась", - заявил командир. Вдобавок у Киева "достаточно большие проблемы" с доставкой и обеспечением западной техники, считает Алаудинов.

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, апты алаудинов, украина