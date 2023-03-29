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Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева
Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева - РИА Новости, 29.03.2023
Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева
Если Киев начнет контрнаступление, это станет его лебединой песней, потому что резерва у украинских войск больше не останется, считает помощник главы Чечни... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:31
2023-03-29T11:31
2023-03-29T11:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
апты алаудинов
украина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Если Киев начнет контрнаступление, это станет его лебединой песней, потому что резерва у украинских войск больше не останется, считает помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Это (возможное контрнаступление - ред.) уже будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нету", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Что касается новой западной техники, отметил он, на линии боевого соприкосновения ее еще нет. "Да, мы фиксируем, что она уже пришла, находится где-то на западной Украине. Но пока она на передовой на самой не появилась", - заявил командир. Вдобавок у Киева "достаточно большие проблемы" с доставкой и обеспечением западной техники, считает Алаудинов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, апты алаудинов, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Украина
Командир "Ахмата" высказался о готовящемся контрнаступлении Киева
Алаудинов: контрнаступление Киева станет последним "заходом" Украины как государства