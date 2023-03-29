https://ria.ru/20230329/uchitel-1861470034.html

В апреле начинается прием заявок на конкурс "Первый учитель"

В апреле начинается прием заявок на конкурс "Первый учитель" - РИА Новости, 29.03.2023

В апреле начинается прием заявок на конкурс "Первый учитель"

Заседание организационного комитета всероссийского конкурса "Первый учитель" для педагогов начальных классов прошло в Министерстве просвещения Российской... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:24

2023-03-29T11:24

2023-03-29T11:24

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заседание организационного комитета всероссийского конкурса "Первый учитель" для педагогов начальных классов прошло в Министерстве просвещения Российской Федерации. В 2023 году конкурс проводится впервые."Старт нового профессионального конкурса в Год педагога и наставника – знаковое событие для российской системы образования. "Конкурс "Первый учитель" станет творческой площадкой для педагогов, работающих в начальной школе. Это уникальные специалисты. Они закладывают фундамент знаний, на котором будет строиться весь дальнейший образовательный процесс. Педагоги начальных классов сопровождают детей в очень важный период, они становятся проводниками в мир новых открытий. Расширение сообщества творческих учителей даст новый вектор развития всей системе школьного образования", – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Современный формат позволит включить в конкурс как традиционные для профессиональных испытаний мероприятия, так и уникальные, ориентированные на работу именно с младшими школьниками."Конкурс "Первый учитель" появился в ответ на запросы педагогов начальной школы. Они обращали внимание, что работа с учениками младших классов предполагает особые методические решения, программы и мероприятия, которые не всегда можно в полном объеме представить на конкурсе "Учитель года России". Поэтому очень важно, что сейчас эти специалисты смогут максимально раскрыть свои таланты", – прокомментировала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.Члены оргкомитета обсудили порядок проведения конкурса "Первый учитель" и определили, что он будет состоять из двух этапов: отборочного заочного и финального очного. Подать заявки и пройти регистрацию можно будет в период с 10 апреля по 10 мая 2023 года.Отборочный этап пройдет с 15 мая по 30 июня в онлайн-формате, финальный – с 29 сентября по 5 октября в Москве.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов