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В апреле начинается прием заявок на конкурс "Первый учитель"
В апреле начинается прием заявок на конкурс "Первый учитель" - РИА Новости, 29.03.2023
В апреле начинается прием заявок на конкурс "Первый учитель"
Заседание организационного комитета всероссийского конкурса "Первый учитель" для педагогов начальных классов прошло в Министерстве просвещения Российской... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:24
2023-03-29T11:24
2023-03-29T11:24
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заседание организационного комитета всероссийского конкурса "Первый учитель" для педагогов начальных классов прошло в Министерстве просвещения Российской Федерации. В 2023 году конкурс проводится впервые."Старт нового профессионального конкурса в Год педагога и наставника – знаковое событие для российской системы образования. "Конкурс "Первый учитель" станет творческой площадкой для педагогов, работающих в начальной школе. Это уникальные специалисты. Они закладывают фундамент знаний, на котором будет строиться весь дальнейший образовательный процесс. Педагоги начальных классов сопровождают детей в очень важный период, они становятся проводниками в мир новых открытий. Расширение сообщества творческих учителей даст новый вектор развития всей системе школьного образования", – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Современный формат позволит включить в конкурс как традиционные для профессиональных испытаний мероприятия, так и уникальные, ориентированные на работу именно с младшими школьниками."Конкурс "Первый учитель" появился в ответ на запросы педагогов начальной школы. Они обращали внимание, что работа с учениками младших классов предполагает особые методические решения, программы и мероприятия, которые не всегда можно в полном объеме представить на конкурсе "Учитель года России". Поэтому очень важно, что сейчас эти специалисты смогут максимально раскрыть свои таланты", – прокомментировала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.Члены оргкомитета обсудили порядок проведения конкурса "Первый учитель" и определили, что он будет состоять из двух этапов: отборочного заочного и финального очного. Подать заявки и пройти регистрацию можно будет в период с 10 апреля по 10 мая 2023 года.Отборочный этап пройдет с 15 мая по 30 июня в онлайн-формате, финальный – с 29 сентября по 5 октября в Москве.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заседание организационного комитета всероссийского конкурса "Первый учитель" для педагогов начальных классов прошло в Министерстве просвещения Российской Федерации. В 2023 году конкурс проводится впервые.
"Старт нового профессионального конкурса в Год педагога и наставника – знаковое событие для российской системы образования. "Конкурс "Первый учитель" станет творческой площадкой для педагогов, работающих в начальной школе. Это уникальные специалисты. Они закладывают фундамент знаний, на котором будет строиться весь дальнейший образовательный процесс. Педагоги начальных классов сопровождают детей в очень важный период, они становятся проводниками в мир новых открытий. Расширение сообщества творческих учителей даст новый вектор развития всей системе школьного образования", – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Современный формат позволит включить в конкурс как традиционные для профессиональных испытаний мероприятия, так и уникальные, ориентированные на работу именно с младшими школьниками.
"Конкурс "Первый учитель" появился в ответ на запросы педагогов начальной школы. Они обращали внимание, что работа с учениками младших классов предполагает особые методические решения, программы и мероприятия, которые не всегда можно в полном объеме представить на конкурсе "Учитель года России". Поэтому очень важно, что сейчас эти специалисты смогут максимально раскрыть свои таланты", – прокомментировала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.
Члены оргкомитета обсудили порядок проведения конкурса "Первый учитель" и определили, что он будет состоять из двух этапов: отборочного заочного и финального очного. Подать заявки и пройти регистрацию
можно будет в период с 10 апреля по 10 мая 2023 года.
Отборочный этап пройдет с 15 мая по 30 июня в онлайн-формате, финальный – с 29 сентября по 5 октября в Москве.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.