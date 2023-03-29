https://ria.ru/20230329/tseli-1861519360.html
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом - РИА Новости, 29.03.2023
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом
Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:07
2023-03-29T13:07
2023-03-29T14:16
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464370_0:57:3071:1785_1920x0_80_0_0_667acc23433820f5f3357cb8e3ce5eab.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что ключевые требования России — обеспечение безопасности жителей новых регионов и безопасности страны в целом.В то же время "война в широком контексте", как противостояние с враждебными государствами, — это надолго, продолжил Песков."Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами. — Прим. ред.) по отношению к нашей стране, <...> — это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", — сказал пресс-секретарь главы государства.Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают перспективы окончания спецоперации.Песков уточнил, что говорить о подобных перспективах должны в Министерстве обороны.Москва проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как указывал секретарь Совбеза Николай Патрушев, в вооруженном конфликте на стороне Киева участвуют около 50 стран.
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858932220.html
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464370_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_dc7f791d6854d23331bbe19a0b3e20bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом
Песков: достичь цели СВО политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Цели России могут достигаться различными путями. <...> Политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, — военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что ключевые требования России — обеспечение безопасности жителей новых регионов и безопасности страны в целом.
В то же время "война в широком контексте", как противостояние с враждебными государствами, — это надолго, продолжил Песков.
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
"Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами. — Прим. ред.) по отношению к нашей стране, <...> — это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают перспективы окончания спецоперации.
Песков уточнил, что говорить о подобных перспективах должны в Министерстве обороны.
Москва
проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как указывал
секретарь Совбеза Николай Патрушев
, в вооруженном конфликте на стороне Киева
участвуют около 50 стран.
Штаты ищут себе новые Украины