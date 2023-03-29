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Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 29.03.2023 (обновлено: 14:16 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/tseli-1861519360.html
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом - РИА Новости, 29.03.2023
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом
Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:07
2023-03-29T14:16
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что ключевые требования России — обеспечение безопасности жителей новых регионов и безопасности страны в целом.В то же время "война в широком контексте", как противостояние с враждебными государствами, — это надолго, продолжил Песков."Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами. — Прим. ред.) по отношению к нашей стране, &lt;...&gt; — это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", — сказал пресс-секретарь главы государства.Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают перспективы окончания спецоперации.Песков уточнил, что говорить о подобных перспективах должны в Министерстве обороны.Москва проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как указывал секретарь Совбеза Николай Патрушев, в вооруженном конфликте на стороне Киева участвуют около 50 стран.
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858932220.html
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина
Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом

Песков: достичь цели СВО политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Цели России могут достигаться различными путями. <...> Политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, — военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что ключевые требования России — обеспечение безопасности жителей новых регионов и безопасности страны в целом.
В то же время "война в широком контексте", как противостояние с враждебными государствами, — это надолго, продолжил Песков.
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"Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами. — Прим. ред.) по отношению к нашей стране, <...> — это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают перспективы окончания спецоперации.
Песков уточнил, что говорить о подобных перспективах должны в Министерстве обороны.
Москва проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как указывал секретарь Совбеза Николай Патрушев, в вооруженном конфликте на стороне Киева участвуют около 50 стран.
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