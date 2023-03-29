https://ria.ru/20230329/tseli-1861519360.html

Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом

Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом - РИА Новости, 29.03.2023

Песков: цели СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом

Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:07

2023-03-29T13:07

2023-03-29T14:16

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что ключевые требования России — обеспечение безопасности жителей новых регионов и безопасности страны в целом.В то же время "война в широком контексте", как противостояние с враждебными государствами, — это надолго, продолжил Песков."Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами. — Прим. ред.) по отношению к нашей стране, <...> — это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", — сказал пресс-секретарь главы государства.Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают перспективы окончания спецоперации.Песков уточнил, что говорить о подобных перспективах должны в Министерстве обороны.Москва проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как указывал секретарь Совбеза Николай Патрушев, в вооруженном конфликте на стороне Киева участвуют около 50 стран.

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858932220.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина