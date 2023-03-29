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Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 29.03.2023 (обновлено: 11:38 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева - РИА Новости, 29.03.2023
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева
Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:08
2023-03-29T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.По словам Патрушева, для государств-членов ШОС "предельно важно вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также противодействовать санкциям."Государства-члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии – спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Неформальное название группы связано с местом встреч ее членов — авиабазы ВВС США Рамштайн в ФРГ.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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в мире, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Патрушев
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

Патрушев: около 50 стран в коалиции "Рамштайн" участвуют в конфликте на стороне Киева

© AP Photo / Michael ProbstВстреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии
Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Michael Probst
Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
«

"На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима", — сказал он на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.

По словам Патрушева, для государств-членов ШОС "предельно важно вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также противодействовать санкциям.
"Государства-члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии – спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.
Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Неформальное название группы связано с местом встреч ее членов — авиабазы ВВС США Рамштайн в ФРГ.
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