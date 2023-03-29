https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html

Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева - РИА Новости, 29.03.2023

Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:08

2023-03-29T11:08

2023-03-29T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.По словам Патрушева, для государств-членов ШОС "предельно важно вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также противодействовать санкциям."Государства-члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии – спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Неформальное название группы связано с местом встреч ее членов — авиабазы ВВС США Рамштайн в ФРГ.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай патрушев