https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева - РИА Новости, 29.03.2023
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева
Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:08
2023-03-29T11:08
2023-03-29T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846239785_0:45:3561:2048_1920x0_80_0_0_f71cc4dea816fc56c4020fff2f61a1bb.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.По словам Патрушева, для государств-членов ШОС "предельно важно вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также противодействовать санкциям."Государства-члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии – спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Неформальное название группы связано с местом встреч ее членов — авиабазы ВВС США Рамштайн в ФРГ.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846239785_670:0:3401:2048_1920x0_80_0_0_0a1f54c4334312c496dd640316e471ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Патрушев
Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева
Патрушев: около 50 стран в коалиции "Рамштайн" участвуют в конфликте на стороне Киева
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
«
"На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима", — сказал он на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.
По словам Патрушева, для государств-членов ШОС "предельно важно вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также противодействовать санкциям.
"Государства-члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии – спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.
Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке
и Азии
. Неформальное название группы связано с местом встреч ее членов — авиабазы ВВС США Рамштайн в ФРГ
.
Штаты ищут себе новые Украины