https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html

Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане

Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане - РИА Новости, 29.03.2023

Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что новый парламент отражает весь спектр идеологических взглядов в стране. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:33

2023-03-29T07:33

2023-03-29T07:33

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg

АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что новый парламент отражает весь спектр идеологических взглядов в стране. В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов). Большинство мест в нижней палате - 62 из 98 - заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошли партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения. В составе мажилиса прошлого созыва были представлены только три партии - "Аманат", "Ак жол" и Народная партия Казахстана. "Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции", - сказал Токаев на открытии первой сессии парламента восьмого созыва в среду. По его словам, это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий. Президент отметил, что в ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали "дельные инициативы". "Мы обязательно проанализируем все значимые предложения", - отметил казахстанский лидер. Токаев считает, что в условиях высокой конкурентности итоги данных выборов были непредсказуемы. "Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности", - добавил он.

https://ria.ru/20230329/kazakhstan-1861424446.html

https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев