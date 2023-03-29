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Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане - РИА Новости, 29.03.2023
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07:33 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html
Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане
Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане - РИА Новости, 29.03.2023
Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что новый парламент отражает весь спектр идеологических взглядов в стране. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:33
2023-03-29T07:33
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что новый парламент отражает весь спектр идеологических взглядов в стране. В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов). Большинство мест в нижней палате - 62 из 98 - заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошли партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения. В составе мажилиса прошлого созыва были представлены только три партии - "Аманат", "Ак жол" и Народная партия Казахстана. "Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции", - сказал Токаев на открытии первой сессии парламента восьмого созыва в среду. По его словам, это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий. Президент отметил, что в ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали "дельные инициативы". "Мы обязательно проанализируем все значимые предложения", - отметил казахстанский лидер. Токаев считает, что в условиях высокой конкурентности итоги данных выборов были непредсказуемы. "Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности", - добавил он.
https://ria.ru/20230329/kazakhstan-1861424446.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал главный итог парламентских выборов в Казахстане

Токаев: новый парламент в Казахстане отражает весь спектр идеологических взглядов в стране

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что новый парламент отражает весь спектр идеологических взглядов в стране.
В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов). Большинство мест в нижней палате - 62 из 98 - заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошли партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения. В составе мажилиса прошлого созыва были представлены только три партии - "Аманат", "Ак жол" и Народная партия Казахстана.
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"Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции", - сказал Токаев на открытии первой сессии парламента восьмого созыва в среду.
По его словам, это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий.
Президент отметил, что в ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали "дельные инициативы". "Мы обязательно проанализируем все значимые предложения", - отметил казахстанский лидер.
Токаев считает, что в условиях высокой конкурентности итоги данных выборов были непредсказуемы. "Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности", - добавил он.
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В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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