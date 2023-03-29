Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 29.03.2023 (обновлено: 11:51 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 29.03.2023
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма
Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:27
2023-03-29T11:51
происшествия
владимирская область
исламское государство
фсб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. "В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца и гражданина одной из центральноазиатских республик, 2001 года рождения, сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, причастного к финансированию терроризма", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый "инициативно установил интернет-контакт с членом МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики". Фигурант перевел деньги на покупку огнестрельного оружия. Его задержали, мужчина дал признательные показания. "В марте в отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор", - уточняет УФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230307/deportatsiya-1856296149.html
https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, исламское государство, фсб, россия
Происшествия, Владимирская область, Исламское государство, ФСБ, Россия
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма

Во Владимирской области ФСБ пресекла деятельность иностранца, финансировавшего терроризм

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.
"В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца и гражданина одной из центральноазиатских республик, 2001 года рождения, сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, причастного к финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Иностранца, планировавшего воевать на стороне ВСУ, депортируют из России
7 марта, 10:43
По версии следствия, обвиняемый "инициативно установил интернет-контакт с членом МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики". Фигурант перевел деньги на покупку огнестрельного оружия.
Его задержали, мужчина дал признательные показания. "В марте в отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор", - уточняет УФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Уфе иностранца обвинили в истязании детей
28 февраля, 11:30
 
ПроисшествияВладимирская областьИсламское государствоФСБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала