https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html

Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма

Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 29.03.2023

Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма

Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:27

2023-03-29T11:27

2023-03-29T11:51

происшествия

владимирская область

исламское государство

фсб

россия

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РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. "В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца и гражданина одной из центральноазиатских республик, 2001 года рождения, сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, причастного к финансированию терроризма", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый "инициативно установил интернет-контакт с членом МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики". Фигурант перевел деньги на покупку огнестрельного оружия. Его задержали, мужчина дал признательные показания. "В марте в отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор", - уточняет УФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230307/deportatsiya-1856296149.html

https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, владимирская область, исламское государство, фсб, россия