https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 29.03.2023
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма
Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:27
2023-03-29T11:27
2023-03-29T11:51
происшествия
владимирская область
исламское государство
фсб
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РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. "В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца и гражданина одной из центральноазиатских республик, 2001 года рождения, сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, причастного к финансированию терроризма", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый "инициативно установил интернет-контакт с членом МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики". Фигурант перевел деньги на покупку огнестрельного оружия. Его задержали, мужчина дал признательные показания. "В марте в отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор", - уточняет УФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230307/deportatsiya-1856296149.html
https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, исламское государство, фсб, россия
Происшествия, Владимирская область, Исламское государство, ФСБ, Россия
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма
Во Владимирской области ФСБ пресекла деятельность иностранца, финансировавшего терроризм
РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Управление ФСБ по Владимирской области пресекло деятельность иностранного гражданина, причастного к финансированию терроризма, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.
"В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности управлением ФСБ России
по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца и гражданина одной из центральноазиатских республик, 2001 года рождения, сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство
"*, причастного к финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемый "инициативно установил интернет-контакт с членом МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики". Фигурант перевел деньги на покупку огнестрельного оружия.
Его задержали, мужчина дал признательные показания. "В марте в отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор", - уточняет УФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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