https://ria.ru/20230329/tekhnika-1861433187.html

Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов, заявил Марочко

Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов, заявил Марочко - РИА Новости, 29.03.2023

Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов, заявил Марочко

Техника украинских фермеров принудительно используется Киевом для перевозки боеприпасов, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:45

2023-03-29T08:45

2023-03-29T08:45

специальная военная операция на украине

андрей марочко

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Техника украинских фермеров принудительно используется Киевом для перевозки боеприпасов, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Под видом весенне-полевых работ украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов на Купянском направлении (Харьковская область Украины – ред.). Фермерские хозяйства в принудительном порядке заставили выделять свой транспорт, и теперь они вынуждены чередовать ходки автомобилей с семенным материалом, удобрениями и боекомплектом", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, харьковская область, вооруженные силы украины, украина