https://ria.ru/20230329/tekhnika-1861433187.html
Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов, заявил Марочко
Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов, заявил Марочко - РИА Новости, 29.03.2023
Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов, заявил Марочко
Техника украинских фермеров принудительно используется Киевом для перевозки боеприпасов, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:45
2023-03-29T08:45
2023-03-29T08:45
специальная военная операция на украине
андрей марочко
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Техника украинских фермеров принудительно используется Киевом для перевозки боеприпасов, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Под видом весенне-полевых работ украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов на Купянском направлении (Харьковская область Украины – ред.). Фермерские хозяйства в принудительном порядке заставили выделять свой транспорт, и теперь они вынуждены чередовать ходки автомобилей с семенным материалом, удобрениями и боекомплектом", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html
харьковская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов, заявил Марочко
Эксперт Марочко: Киев использует технику украинских фермеров для перевозки боеприпасов