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"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 29.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:43 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/teatr-1861499516.html
"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве
"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 29.03.2023
"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве
Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический музыкальный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) подписали меморандум об... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:43
2023-03-29T12:43
культура
новости культуры
театр
миа "россия сегодня"
россия сегодня
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
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МОСКВА, 29 марта — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический музыкальный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) подписали меморандум об информационном партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов.Ранее сообщалось о вручении "Золотой маски" за вклад в развитие театрального искусства.
https://ria.ru/20230327/teatr-1860384237.html
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Елена Громова
Елена Громова
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новости культуры, театр, миа "россия сегодня", россия сегодня, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
Культура, Новости культуры, Театр, МИА "Россия сегодня", Россия сегодня, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве

Медиагруппа "Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 марта — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический музыкальный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) подписали меморандум об информационном партнерстве.
Подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.
Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.
На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов.
Ранее сообщалось о вручении "Золотой маски" за вклад в развитие театрального искусства.
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КультураНовости культурыТеатрМИА "Россия сегодня"Россия сегодняМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 
 
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