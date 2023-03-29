https://ria.ru/20230329/teatr-1861499516.html

"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве

"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 29.03.2023

"Россия сегодня" и МАМТ заключили договор о сотрудничестве

Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический музыкальный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) подписали меморандум об... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:43

2023-03-29T12:43

2023-03-29T12:43

культура

новости культуры

театр

миа "россия сегодня"

россия сегодня

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861498469_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_d22fe95ddd46a6dc1d8d6ba50fcb6c9f.jpg

МОСКВА, 29 марта — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический музыкальный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) подписали меморандум об информационном партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов.Ранее сообщалось о вручении "Золотой маски" за вклад в развитие театрального искусства.

https://ria.ru/20230327/teatr-1860384237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, миа "россия сегодня", россия сегодня, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко