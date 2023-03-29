Рейтинг@Mail.ru
Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tanki-1861613794.html
Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля
Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля - РИА Новости, 29.03.2023
Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля
Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 9 апреля,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:11
2023-03-29T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
leopard 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849568500_0:68:2000:1194_1920x0_80_0_0_69983be158d7406490a3f0ef3aa382c4.jpg
МАДРИД, 29 мар - РИА Новости. Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 9 апреля, подтвердила в среду министр обороны страны Маргарита Роблес во время своего выступления на заседании Конгресса депутатов. "Эти шесть боевых танков в настоящее время проходят тестирование в Кордове (автономное сообщество Андалусия), чтобы убедиться, что они работают должным образом, и будут отправлены в Украину после Пасхи", — сказала она, Министр также напомнила о заявлении, сделанном во время своего визита в Киев премьер-министр королевства Педро Санчес. Тогда глава кабмина взял на себя обязательство направить Украине 10 танков Leopard, поэтому Мадрид намерен передать стране еще четыре танка. Кроме того, Роблес вновь заверила, что власти Испании не будут отправлять своих военнослужащих на Украину, объяснив это тем, что эта страна не является членом НАТО. Таким образом, Роблес ответила на запрос партии Левые республиканцы Каталонии (ERC) и баскской партии EH Bildu, считающих, что увеличение поставок вооружения Киеву может привести к эскалации конфликта. В январе Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861383306.html
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849568500_21:0:1926:1429_1920x0_80_0_0_098e62fec38070461b393b8b6df54889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Leopard 2
Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля

Министр обороны Испании Роблес подтвердила передачу Украине шести танков после 9 апреля

© AP Photo / Boris GrdanoskiТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 29 мар - РИА Новости. Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 9 апреля, подтвердила в среду министр обороны страны Маргарита Роблес во время своего выступления на заседании Конгресса депутатов.
"Эти шесть боевых танков в настоящее время проходят тестирование в Кордове (автономное сообщество Андалусия), чтобы убедиться, что они работают должным образом, и будут отправлены в Украину после Пасхи", — сказала она,
Министр также напомнила о заявлении, сделанном во время своего визита в Киев премьер-министр королевства Педро Санчес. Тогда глава кабмина взял на себя обязательство направить Украине 10 танков Leopard, поэтому Мадрид намерен передать стране еще четыре танка. Кроме того, Роблес вновь заверила, что власти Испании не будут отправлять своих военнослужащих на Украину, объяснив это тем, что эта страна не является членом НАТО.
Таким образом, Роблес ответила на запрос партии Левые республиканцы Каталонии (ERC) и баскской партии EH Bildu, считающих, что увеличение поставок вооружения Киеву может привести к эскалации конфликта.
Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне военной техники, полученной Украиной от стран НАТО в марте 2023
"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев
28 марта, 21:15
В январе Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИспанияLeopard 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала