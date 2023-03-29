https://ria.ru/20230329/tanki-1861613794.html

Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля

Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля - РИА Новости, 29.03.2023

Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля

Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 9 апреля,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:11

2023-03-29T16:11

2023-03-29T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

leopard 2

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МАДРИД, 29 мар - РИА Новости. Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 9 апреля, подтвердила в среду министр обороны страны Маргарита Роблес во время своего выступления на заседании Конгресса депутатов. "Эти шесть боевых танков в настоящее время проходят тестирование в Кордове (автономное сообщество Андалусия), чтобы убедиться, что они работают должным образом, и будут отправлены в Украину после Пасхи", — сказала она, Министр также напомнила о заявлении, сделанном во время своего визита в Киев премьер-министр королевства Педро Санчес. Тогда глава кабмина взял на себя обязательство направить Украине 10 танков Leopard, поэтому Мадрид намерен передать стране еще четыре танка. Кроме того, Роблес вновь заверила, что власти Испании не будут отправлять своих военнослужащих на Украину, объяснив это тем, что эта страна не является членом НАТО. Таким образом, Роблес ответила на запрос партии Левые республиканцы Каталонии (ERC) и баскской партии EH Bildu, считающих, что увеличение поставок вооружения Киеву может привести к эскалации конфликта. В январе Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861383306.html

украина

испания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, испания, leopard 2