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Мадрид передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tanki-1861447927.html
Мадрид передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи, пишут СМИ
Мадрид передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
Мадрид передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи, пишут СМИ
Мадрид передаст Украине первые шесть танков Leopard "сразу после Пасхи", которая отмечается католиками 9 апреля, точная дата не называется, пишет газета Pais со РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:55
2023-03-29T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
leopard 2
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мадрид передаст Украине первые шесть танков Leopard "сразу после Пасхи", которая отмечается католиками 9 апреля, точная дата не называется, пишет газета Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве. Министерство обороны Испании 23 марта сообщало, что шесть ранее обещанных боевых танков Leopard будут отправлены на Украину в конце текущей недели. "Испания направит на Украину шесть танков Leopard A4 сразу после Пасхи", - приводит издание данные источников. Как отмечается, шесть танков уже прошли ремонт и на этой неделе участвуют в учениях по стрельбе на полигоне на юге Испании. После получения боевой аттестации они будут переправлены морем в Польшу, где будут переданы Киеву. По данным Pais, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard A4. Согласно данным источников, состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт уйдет больше времени, а стоимость восстановления обойдется дороже (сейчас на один танк власти потратили около 684 тысяч евро). В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил премьер-министр страны Педро Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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в мире, украина, испания, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Leopard 2
Мадрид передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи, пишут СМИ

Pais: Испания передаст Украине первые шесть танков Leopard сразу после Пасхи

© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мадрид передаст Украине первые шесть танков Leopard "сразу после Пасхи", которая отмечается католиками 9 апреля, точная дата не называется, пишет газета Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.
Министерство обороны Испании 23 марта сообщало, что шесть ранее обещанных боевых танков Leopard будут отправлены на Украину в конце текущей недели.
"Испания направит на Украину шесть танков Leopard A4 сразу после Пасхи", - приводит издание данные источников.
Как отмечается, шесть танков уже прошли ремонт и на этой неделе участвуют в учениях по стрельбе на полигоне на юге Испании. После получения боевой аттестации они будут переправлены морем в Польшу, где будут переданы Киеву.
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По данным Pais, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard A4. Согласно данным источников, состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт уйдет больше времени, а стоимость восстановления обойдется дороже (сейчас на один танк власти потратили около 684 тысяч евро).
В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи.
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Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил премьер-министр страны Педро Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
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Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИспанияLeopard 2
 
 
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