https://ria.ru/20230329/tanki-1861416443.html
Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков
Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков - РИА Новости, 29.03.2023
Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков
Вооруженные силы России уже получили для применения в зоне специальной военной операции несколько сотен новейших танков, в основном Т-90М "Прорыв", рассказал... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:38
2023-03-29T03:38
2023-03-29T09:19
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
нато
т-90м
т-72б3м
т-90а
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уже получили для применения в зоне специальной военной операции несколько сотен новейших танков, в основном Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости информированный источник. "К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что эти танки "по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин". Как отметил собеседник агентства, Т-90М и Т-72Б3М в войсках оснащают дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов. Танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.Т-72Б3М — глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки — пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".
https://ria.ru/20230323/t-90m-1859963053.html
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безопасность, технологии, россия, нато, т-90м, т-72б3м, т-90а
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, НАТО, Т-90М, Т-72Б3М, Т-90А
Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков
Вооруженные силы России в зоне СВО получили уже несколько сотен новейших танков
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уже получили для применения в зоне специальной военной операции несколько сотен новейших танков, в основном Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости информированный источник.
"К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что эти танки "по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин".
«
"В то же время можно с уверенностью говорить о том, что Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем", — утверждает источник.
Как отметил собеседник агентства, Т-90М и Т-72Б3М в войсках оснащают дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
Танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.
Т-72Б3М — глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки — пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".
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