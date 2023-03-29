https://ria.ru/20230329/tanki-1861416443.html

Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков

Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков - РИА Новости, 29.03.2023

Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков

Вооруженные силы России уже получили для применения в зоне специальной военной операции несколько сотен новейших танков, в основном Т-90М "Прорыв", рассказал... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T03:38

2023-03-29T03:38

2023-03-29T09:19

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

нато

т-90м

т-72б3м

т-90а

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уже получили для применения в зоне специальной военной операции несколько сотен новейших танков, в основном Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости информированный источник. "К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что эти танки "по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин". Как отметил собеседник агентства, Т-90М и Т-72Б3М в войсках оснащают дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов. Танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.Т-72Б3М — глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки — пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".

https://ria.ru/20230323/t-90m-1859963053.html

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безопасность, технологии, россия, нато, т-90м, т-72б3м, т-90а