https://ria.ru/20230329/serial-1861456327.html

Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой

Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой - РИА Новости, 29.03.2023

Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой

Сергей Жуков стал шоураннером музыкальной драмы в духе "Ранеток" – "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:34

2023-03-29T22:34

2023-03-29T22:34

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сергей Жуков стал шоураннером музыкальной драмы в духе "Ранеток" – "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. Главную роль исполняет его 15-летняя дочь Ника. Она сыграет школьницу Машу. У отца героини развалился бизнес, и она с Рублевки переехала в небольшой город. Одноклассники девочку не принимают, она становится жертвой буллинга. Пережить нападки Маше помогает творчество. Ника признается, что учится заочно, поэтому может участвовать в съемках. Также в проекте задействованы певец Ваня Дмитриенко, Диана Енакаева, Даниил Изотов, Алексей Онежен и другие. В каждой серии будет представлены эксклюзивная композиция и клип. Песни посвящены проблемам героини. Посмотреть сериал можно будет на СТС. Ранее сообщалось о сериале о группе "Песняры". Первые кадры проекта уже появились в Сети.

https://ria.ru/20230329/predskazanie-1861316613.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей жуков, знаменитости, звезды, кино и сериалы, что посмотреть