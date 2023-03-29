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Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой - РИА Новости, 29.03.2023
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Культура
 
22:34 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/serial-1861456327.html
Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой
Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой - РИА Новости, 29.03.2023
Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой
Сергей Жуков стал шоураннером музыкальной драмы в духе "Ранеток" – "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:34
2023-03-29T22:34
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сергей Жуков стал шоураннером музыкальной драмы в духе "Ранеток" – "Плакса", сообщает пресс-служба проекта. Главную роль исполняет его 15-летняя дочь Ника. Она сыграет школьницу Машу. У отца героини развалился бизнес, и она с Рублевки переехала в небольшой город. Одноклассники девочку не принимают, она становится жертвой буллинга. Пережить нападки Маше помогает творчество. Ника признается, что учится заочно, поэтому может участвовать в съемках. Также в проекте задействованы певец Ваня Дмитриенко, Диана Енакаева, Даниил Изотов, Алексей Онежен и другие. В каждой серии будет представлены эксклюзивная композиция и клип. Песни посвящены проблемам героини. Посмотреть сериал можно будет на СТС. Ранее сообщалось о сериале о группе "Песняры". Первые кадры проекта уже появились в Сети.
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новости культуры, сергей жуков, знаменитости, звезды, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Сергей Жуков, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, что посмотреть
Сергей Жуков снимет новых "Ранеток" с дочерью Никой

Солист "Руки вверх!" Жуков снимет музыкальную драму в духе "Ранеток" с дочерью Никой

© Фото предоставлено пресс-службой СТСКадр со съемок музыкальной драмы "Плакса"
Кадр со съемок музыкальной драмы Плакса
© Фото предоставлено пресс-службой СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сергей Жуков стал шоураннером музыкальной драмы в духе "Ранеток" – "Плакса", сообщает пресс-служба проекта.
Главную роль исполняет его 15-летняя дочь Ника. Она сыграет школьницу Машу. У отца героини развалился бизнес, и она с Рублевки переехала в небольшой город. Одноклассники девочку не принимают, она становится жертвой буллинга. Пережить нападки Маше помогает творчество.
© Фото предоставлено пресс-службой СТСКадр со съемок музыкальной драмы "Плакса"
Кадр со съемок музыкальной драмы Плакса
© Фото предоставлено пресс-службой СТС
Кадр со съемок музыкальной драмы "Плакса"
«
"Всегда мечтал популяризовать живую музыку среди подростков. Чтобы девчонки и мальчишки, как и после просмотра "Ранеток", взялись за гитары. Кроме того, на примере героини хочется показать, что музыка спасает в трудные моменты, когда никто тебя не понимает, когда не знаешь, где и как выплеснуть свои эмоции и протесты", — говорит солист "Руки Вверх!".
Ника признается, что учится заочно, поэтому может участвовать в съемках.
«
"Днем снимаюсь, а по вечерам и в выходные выхожу на связь с учителями. Просто понимаю, что в будущем точно свяжу свою жизнь с кино и театром", — поясняет актриса.
Также в проекте задействованы певец Ваня Дмитриенко, Диана Енакаева, Даниил Изотов, Алексей Онежен и другие.
«
"Найти талантливого, поющего и играющего парня среди актеров этого возраста практически нереально. А с Ваней мы часто пересекались в нашем музыкальном цеху. И он как раз пример того, как в шестнадцать лет своим трудом можно достичь большого успеха в масштабах целой страны", — делится мнением о Дмитриенко Жуков.
© Фото предоставлено пресс-службой СТСКадр со съемок музыкальной драмы "Плакса"
Кадр со съемок музыкальной драмы Плакса
© Фото предоставлено пресс-службой СТС
Кадр со съемок музыкальной драмы "Плакса"
В каждой серии будет представлены эксклюзивная композиция и клип. Песни посвящены проблемам героини.
«
"Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и "Сектора Газа" и много моего материала. Мы записали двенадцать песен, которые в результате превратятся в альбом группы "Плакса", — уточняет Жуков.
Посмотреть сериал можно будет на СТС.
Ранее сообщалось о сериале о группе "Песняры". Первые кадры проекта уже появились в Сети.
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