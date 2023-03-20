https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html
В России сняли фильм о группе "Песняры"
В России сняли фильм о группе "Песняры" - РИА Новости, 20.03.2023
В России сняли фильм о группе "Песняры"
В Сети появился трейлер сериала "За полчаса до весны" о культовой группе "Песняры", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:51
2023-03-20T12:51
2023-03-20T12:51
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "За полчаса до весны" о культовой группе "Песняры", сообщает пресс-служба проекта. В центре сюжета — судьба Владимира Мулявина, руководителя ансамбля. Его образ в разных возрастах воплотили три актера: Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Зрители увидят, как герой учился играть на отцовской гитаре в 1950-х, искал единомышленников в 1960-х, а также как к Мулявину в 1970-х пришел успех.*Внимание, видео содержит сцены употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что употребление алкоголя опасно для вашего здоровьяОсновная тема — создание одной из первых в СССР рок-опер "Песня о доле". Создатели проекта собрали доступные документальные материалы и попытались воссоздать рок-оперу. В создании сериала участвовала дочь Мулявина Марина.По словам артиста, когда Марина приехала на съемочную площадку, то была поражена его сходством с отцом. Сериал снимался в Белоруссии (Минск, Логойск, Борисов), а также в Калининградской, Московской областях и Москве."За полчаса до весны" выйдет на Первом канале и в онлайн-кинотеатре START. Ранее сообщалось о том, что фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России и СНГ за уикенд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, песняры, кино и сериалы, музыка, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Песняры, Кино и сериалы, Музыка, что посмотреть
В России сняли фильм о группе "Песняры"
Появились первые кадры фильма о группе "Песняры"
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "За полчаса до весны" о культовой группе "Песняры", сообщает пресс-служба проекта.
В центре сюжета — судьба Владимира Мулявина, руководителя ансамбля. Его образ в разных возрастах воплотили три актера: Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Зрители увидят, как герой учился играть на отцовской гитаре в 1950-х, искал единомышленников в 1960-х, а также как к Мулявину в 1970-х пришел успех.
*Внимание, видео содержит сцены употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что употребление алкоголя опасно для вашего здоровья
Основная тема — создание одной из первых в СССР рок-опер "Песня о доле".
«
"Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, "Песнярам" удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась", — уточняет пресс-служба.
Создатели проекта собрали доступные документальные материалы и попытались воссоздать рок-оперу.
В создании сериала участвовала дочь Мулявина Марина.
«
"Мы все знаем Владимира Мулявина на сцене. Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта, и как звезду Мулявина я, кажется, уловил. Но про его другую, обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Она рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером, как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы", — говорит Артем Волобуев.
По словам артиста, когда Марина приехала на съемочную площадку, то была поражена его сходством с отцом.
Сериал снимался в Белоруссии (Минск, Логойск, Борисов), а также в Калининградской, Московской областях и Москве.
"За полчаса до весны" выйдет на Первом канале и в онлайн-кинотеатре START.
Ранее сообщалось
о том, что фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России и СНГ за уикенд.
Судьба "Песняров": что стало с участниками легендарной советской группы