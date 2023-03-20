https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html

В России сняли фильм о группе "Песняры"

В России сняли фильм о группе "Песняры" - РИА Новости, 20.03.2023

В России сняли фильм о группе "Песняры"

В Сети появился трейлер сериала "За полчаса до весны" о культовой группе "Песняры", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:51

2023-03-20T12:51

2023-03-20T12:51

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "За полчаса до весны" о культовой группе "Песняры", сообщает пресс-служба проекта. В центре сюжета — судьба Владимира Мулявина, руководителя ансамбля. Его образ в разных возрастах воплотили три актера: Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Зрители увидят, как герой учился играть на отцовской гитаре в 1950-х, искал единомышленников в 1960-х, а также как к Мулявину в 1970-х пришел успех.*Внимание, видео содержит сцены употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что употребление алкоголя опасно для вашего здоровьяОсновная тема — создание одной из первых в СССР рок-опер "Песня о доле". Создатели проекта собрали доступные документальные материалы и попытались воссоздать рок-оперу. В создании сериала участвовала дочь Мулявина Марина.По словам артиста, когда Марина приехала на съемочную площадку, то была поражена его сходством с отцом. Сериал снимался в Белоруссии (Минск, Логойск, Борисов), а также в Калининградской, Московской областях и Москве."За полчаса до весны" выйдет на Первом канале и в онлайн-кинотеатре START. Ранее сообщалось о том, что фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России и СНГ за уикенд.

https://ria.ru/20230204/pesnyary-1849299063.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, песняры, кино и сериалы, музыка, что посмотреть