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Президент Сербии назвал причину, по которой страна желает вступить в ЕС - РИА Новости, 29.03.2023
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18:48 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/serbiya-1861675880.html
Президент Сербии назвал причину, по которой страна желает вступить в ЕС
Президент Сербии назвал причину, по которой страна желает вступить в ЕС - РИА Новости, 29.03.2023
Президент Сербии назвал причину, по которой страна желает вступить в ЕС
Сербия полностью привержена европейским ценностям, вступление в Евросоюз нужно ей ради лучшего будущего своих граждан, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:48
2023-03-29T18:48
в мире
сербия
сша
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Сербия полностью привержена европейским ценностям, вступление в Евросоюз нужно ей ради лучшего будущего своих граждан, заявил президент страны Александр Вучич. "Сербия полностью привержена демократическим принципам и европейским ценностям. Полноправное членство в ЕС остается одним из наших ключевых приоритетов и стратегических целей", - заявил Вучич в ходе видеобращения участникам "Саммита за демократию". По его словам, вступление в ЕС требуется для "лучшего будущего для всех наших граждан". Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально проводят второй "Саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества.
https://ria.ru/20230326/mus-1860728918.html
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в мире, сербия, сша, александр вучич, евросоюз
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Евросоюз
Президент Сербии назвал причину, по которой страна желает вступить в ЕС

Президент Вучич: Сербии вступление в Евросоюз нужно ради лучшего будущего граждан

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Сербия полностью привержена европейским ценностям, вступление в Евросоюз нужно ей ради лучшего будущего своих граждан, заявил президент страны Александр Вучич.
"Сербия полностью привержена демократическим принципам и европейским ценностям. Полноправное членство в ЕС остается одним из наших ключевых приоритетов и стратегических целей", - заявил Вучич в ходе видеобращения участникам "Саммита за демократию".
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По его словам, вступление в ЕС требуется для "лучшего будущего для всех наших граждан". Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году.
США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально проводят второй "Саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества.
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