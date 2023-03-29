https://ria.ru/20230329/rouming-1861418353.html

Россия отменит роуминг c несколькими странами, пишут СМИ

Россия отменит роуминг c несколькими странами, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

Россия отменит роуминг c несколькими странами, пишут СМИ

Россия к 2025 году отменит международный роуминг с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишут "Ведомости" со ссылкой на приложение к запросу... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:20

2023-03-29T04:20

2023-03-29T10:31

экономика

технологии

армения

россия

казахстан

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия к 2025 году отменит международный роуминг с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишут "Ведомости" со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии, направленное крупным мобильным операторам союзных государств и в Минэкономразвития. Подлинность этой бумаги подтвердили источники в двух операторах "большой четверки". "Ведомости" направили запросы в Минэкономразвития, Минцифры и ЕЭК. Экономическая комиссия уже запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме она просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг абонентам в 2020 — 2022 годах. Кроме того, к запросу прилагается дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Так, операторы должны начать работать над предотвращением случаев мошенничества. До конца 2024 года от компаний требуется разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а к I кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов. По данным "Ведомостей", сейчас один мегабайт интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 рублей, все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении — 22 рубля в минуту, в другие страны — 39 рублей в минуту. У "Мегафона" есть пакетные тарифы в странах СНГ — десять гигабайт трафика и 100 исходящих минут за 999 рублей. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 рубля в минуту, по стране — 2,86 рубля в минуту, звонки в другие страны — 7,49 рубля в минуту.в

https://ria.ru/20230327/tele2-1860813050.html

https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html

армения

россия

казахстан

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экономика, технологии, армения, россия, казахстан, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)