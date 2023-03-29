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Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор - РИА Новости, 29.03.2023
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16:59 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/rossiya-1861638987.html
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор - РИА Новости, 29.03.2023
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор
Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:59
2023-03-29T16:59
россия
сергей цеков
татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно. Цеков также отметил, что эти люди – "это наш потенциал, это наша база". "Если хотят вернуться в Россию – мы должны создавать для них максимально хорошие условия", - заключил сенатор от Крыма.
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россия, сергей цеков, татьяна москалькова
Россия, Сергей Цеков, Татьяна Москалькова
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор

Сенатор Цеков: Россия должна говорить больше о возвращении соотечественников в страну

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно.
«
"Россия должна меньше говорить в настоящее время об обустройстве соотечественников за рубежом, Россия должна говорить больше о возвращении соотечественников в Россию и создавать для них максимальные условия", - сказал он.
Цеков также отметил, что эти люди – "это наш потенциал, это наша база".
"Если хотят вернуться в Россию – мы должны создавать для них максимально хорошие условия", - заключил сенатор от Крыма.
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