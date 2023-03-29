https://ria.ru/20230329/rossiya-1861638987.html

Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор

Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор - РИА Новости, 29.03.2023

Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор

Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:59

2023-03-29T16:59

2023-03-29T16:59

россия

сергей цеков

татьяна москалькова

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно. Цеков также отметил, что эти люди – "это наш потенциал, это наша база". "Если хотят вернуться в Россию – мы должны создавать для них максимально хорошие условия", - заключил сенатор от Крыма.

https://ria.ru/20230316/emigratsiya-1858265751.html

россия

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2023

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россия, сергей цеков, татьяна москалькова