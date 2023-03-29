https://ria.ru/20230329/rossiya-1861638987.html
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор - РИА Новости, 29.03.2023
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор
Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:59
2023-03-29T16:59
2023-03-29T16:59
россия
сергей цеков
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно. Цеков также отметил, что эти люди – "это наш потенциал, это наша база". "Если хотят вернуться в Россию – мы должны создавать для них максимально хорошие условия", - заключил сенатор от Крыма.
https://ria.ru/20230316/emigratsiya-1858265751.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей цеков, татьяна москалькова
Россия, Сергей Цеков, Татьяна Москалькова
Россия должна возвращать соотечественников в страну, считает сенатор
Сенатор Цеков: Россия должна говорить больше о возвращении соотечественников в страну
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия должна больше думать о том, чтобы возвращать своих соотечественников из-за рубежа и создавать для них максимальные условия, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно.
«
"Россия должна меньше говорить в настоящее время об обустройстве соотечественников за рубежом, Россия должна говорить больше о возвращении соотечественников в Россию и создавать для них максимальные условия", - сказал он.
Цеков также отметил, что эти люди – "это наш потенциал, это наша база".
"Если хотят вернуться в Россию – мы должны создавать для них максимально хорошие условия", - заключил сенатор от Крыма.
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию