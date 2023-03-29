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Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки - РИА Новости, 29.03.2023
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17:57 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/rolly-1861661793.html
Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки
Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки - РИА Новости, 29.03.2023
Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки
Российские ритейлеры и рестораны после проверки роллов, проведенной Роскачеством, корректирую свою работу в этой сфере, чтобы не допустить повторных нарушений,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:57
2023-03-29T17:57
общество
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роскачество
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еда
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские ритейлеры и рестораны после проверки роллов, проведенной Роскачеством, корректирую свою работу в этой сфере, чтобы не допустить повторных нарушений, свидетельствуют данные Роскачества и опрос РИА Новости. Роскачество ранее в среду опубликовало результаты исследования роллов "Филадельфия" 15 торговых марок - "ВкусВилл", Spar, "Тануки", "Нияма" (доставка Ozon), Pizza Sushi Wok, "Азбука вкуса", Globus, SushiWok, "Якитория", Shore House, "Планета суши", Bluefin, "Суши-Маркет", "СушиСет", Yami Yami. В роллах первых двух была обнаружена кишечная палочка, и в большинстве остальных - превышение микроорганизмов. "Эксперты по качеству "ВкусВилла" и производства "ЙУМИ" (чьи роллы продаются в сети - ред.) сошлись во мнении, что несоответствия, отмеченные Роскачеством, не носят системный характер и могли возникнуть по причине нарушений условий хранения, транспортировки, либо нарушения санитарных норм в момент приготовления продукта", - сообщили РИА Новости во "ВкусВилле". Ритейлер отметил, что для предотвращения в дальнейшем подобных случаев производитель роллов уже разработал и внедрил ряд мер. "Со своей стороны мы запланировали мониторинг продукции поставщика по микробиологическим показателям. Также запросили повторную проверку от Роскачества", - подчеркнули в компании. При этом в пресс-службе "Азбуки вкуса" сообщил агентству, что было проведено повторное исследование, которое отклонений не выявило. "Результаты исследования были предоставлены Роскачеству", - добавили там. Как отметили в самом Роскачестве, производитель роллов "Суши-Маркет" уже сообщил, что провел ряд корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и направил заявку на повторные исследования. Подобные мероприятия провели также Pizza Sushi Wok, "СушиСет" и Globus, предоставив Роскачеству результаты. "Якитория", по данным организации, еще проводит корректирующие мероприятия на предприятии франчайзи и также рассматривает возможность проведения повторных испытаний. "Эта проблема не сегодняшнего дня. В японских ресторанах во всем мире при приготовлении роллов возникают такие проблемы. Кишечная палочка есть и была в любых роллах, не только в "Филадельфии". Рыба лежит сырая какое-то время, и, так или иначе, кишечная палочка туда попадает. Даже если готовить роллы дома, с большой вероятностью, можно при проверке получить кишечную палочку", - пояснил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Он отметил, что чтобы этого избежать в японских ресторанах нужно соблюдать строгие лабораторные меры безопасности.
https://ria.ru/20220606/rolly-1793433125.html
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Общество, Москва, Роскачество, Россия, Здоровье - Общество, Еда
Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки

Российские ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки Роскачества

© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев | Перейти в медиабанкРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев
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Роллы . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские ритейлеры и рестораны после проверки роллов, проведенной Роскачеством, корректирую свою работу в этой сфере, чтобы не допустить повторных нарушений, свидетельствуют данные Роскачества и опрос РИА Новости.
Роскачество ранее в среду опубликовало результаты исследования роллов "Филадельфия" 15 торговых марок - "ВкусВилл", Spar, "Тануки", "Нияма" (доставка Ozon), Pizza Sushi Wok, "Азбука вкуса", Globus, SushiWok, "Якитория", Shore House, "Планета суши", Bluefin, "Суши-Маркет", "СушиСет", Yami Yami. В роллах первых двух была обнаружена кишечная палочка, и в большинстве остальных - превышение микроорганизмов.
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"Эксперты по качеству "ВкусВилла" и производства "ЙУМИ" (чьи роллы продаются в сети - ред.) сошлись во мнении, что несоответствия, отмеченные Роскачеством, не носят системный характер и могли возникнуть по причине нарушений условий хранения, транспортировки, либо нарушения санитарных норм в момент приготовления продукта", - сообщили РИА Новости во "ВкусВилле".
Ритейлер отметил, что для предотвращения в дальнейшем подобных случаев производитель роллов уже разработал и внедрил ряд мер. "Со своей стороны мы запланировали мониторинг продукции поставщика по микробиологическим показателям. Также запросили повторную проверку от Роскачества", - подчеркнули в компании.
При этом в пресс-службе "Азбуки вкуса" сообщил агентству, что было проведено повторное исследование, которое отклонений не выявило. "Результаты исследования были предоставлены Роскачеству", - добавили там.
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Как отметили в самом Роскачестве, производитель роллов "Суши-Маркет" уже сообщил, что провел ряд корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и направил заявку на повторные исследования. Подобные мероприятия провели также Pizza Sushi Wok, "СушиСет" и Globus, предоставив Роскачеству результаты. "Якитория", по данным организации, еще проводит корректирующие мероприятия на предприятии франчайзи и также рассматривает возможность проведения повторных испытаний.
"Эта проблема не сегодняшнего дня. В японских ресторанах во всем мире при приготовлении роллов возникают такие проблемы. Кишечная палочка есть и была в любых роллах, не только в "Филадельфии". Рыба лежит сырая какое-то время, и, так или иначе, кишечная палочка туда попадает. Даже если готовить роллы дома, с большой вероятностью, можно при проверке получить кишечную палочку", - пояснил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Он отметил, что чтобы этого избежать в японских ресторанах нужно соблюдать строгие лабораторные меры безопасности.
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