https://ria.ru/20230329/rolly-1861661793.html

Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки

Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки - РИА Новости, 29.03.2023

Ретейлеры и рестораны корректируют работу с роллами после проверки

Российские ритейлеры и рестораны после проверки роллов, проведенной Роскачеством, корректирую свою работу в этой сфере, чтобы не допустить повторных нарушений,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:57

2023-03-29T17:57

2023-03-29T17:57

общество

москва

роскачество

россия

здоровье - общество

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152674/26/1526742682_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4edc5f7269ed0ee0bb4ef4015a0b03fa.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские ритейлеры и рестораны после проверки роллов, проведенной Роскачеством, корректирую свою работу в этой сфере, чтобы не допустить повторных нарушений, свидетельствуют данные Роскачества и опрос РИА Новости. Роскачество ранее в среду опубликовало результаты исследования роллов "Филадельфия" 15 торговых марок - "ВкусВилл", Spar, "Тануки", "Нияма" (доставка Ozon), Pizza Sushi Wok, "Азбука вкуса", Globus, SushiWok, "Якитория", Shore House, "Планета суши", Bluefin, "Суши-Маркет", "СушиСет", Yami Yami. В роллах первых двух была обнаружена кишечная палочка, и в большинстве остальных - превышение микроорганизмов. "Эксперты по качеству "ВкусВилла" и производства "ЙУМИ" (чьи роллы продаются в сети - ред.) сошлись во мнении, что несоответствия, отмеченные Роскачеством, не носят системный характер и могли возникнуть по причине нарушений условий хранения, транспортировки, либо нарушения санитарных норм в момент приготовления продукта", - сообщили РИА Новости во "ВкусВилле". Ритейлер отметил, что для предотвращения в дальнейшем подобных случаев производитель роллов уже разработал и внедрил ряд мер. "Со своей стороны мы запланировали мониторинг продукции поставщика по микробиологическим показателям. Также запросили повторную проверку от Роскачества", - подчеркнули в компании. При этом в пресс-службе "Азбуки вкуса" сообщил агентству, что было проведено повторное исследование, которое отклонений не выявило. "Результаты исследования были предоставлены Роскачеству", - добавили там. Как отметили в самом Роскачестве, производитель роллов "Суши-Маркет" уже сообщил, что провел ряд корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и направил заявку на повторные исследования. Подобные мероприятия провели также Pizza Sushi Wok, "СушиСет" и Globus, предоставив Роскачеству результаты. "Якитория", по данным организации, еще проводит корректирующие мероприятия на предприятии франчайзи и также рассматривает возможность проведения повторных испытаний. "Эта проблема не сегодняшнего дня. В японских ресторанах во всем мире при приготовлении роллов возникают такие проблемы. Кишечная палочка есть и была в любых роллах, не только в "Филадельфии". Рыба лежит сырая какое-то время, и, так или иначе, кишечная палочка туда попадает. Даже если готовить роллы дома, с большой вероятностью, можно при проверке получить кишечную палочку", - пояснил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Он отметил, что чтобы этого избежать в японских ресторанах нужно соблюдать строгие лабораторные меры безопасности.

https://ria.ru/20220606/rolly-1793433125.html

https://ria.ru/20230303/sushli-1855516843.html

https://ria.ru/20230307/sushi-1856481711.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, роскачество, россия, здоровье - общество, еда