https://ria.ru/20230329/rolly-1861456911.html

Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии

Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии - РИА Новости, 29.03.2023

Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии

В значительной части приготовленных в России роллов "Филадельфия" содержится кишечная палочка, заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям". РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:39

2023-03-29T10:39

2023-03-29T10:56

общество

здоровье - общество

россия

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В значительной части приготовленных в России роллов "Филадельфия" содержится кишечная палочка, заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям"."В 40 процентах роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100 процентах случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов", — рассказал руководитель подведомственной Минпромторгу организации.По его словам, это может свидетельствовать о неправильном хранении, несоблюдении санитарно-гигиенических норм при производстве и других подобных нарушениях.Кроме того, добавил Протасов, чаще всего на упаковках роллов вообще нет информации о дате изготовления и сроках хранения.По этой причине Роскачество намерено предложить нормирование микробиологических показателей в этих продуктах. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье, заключил глава организации.

https://ria.ru/20230303/sushli-1855516843.html

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общество, здоровье - общество, россия, максим протасов, роскачество