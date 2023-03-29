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Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии - РИА Новости, 29.03.2023
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10:39 29.03.2023 (обновлено: 10:56 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/rolly-1861456911.html
Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии
Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии - РИА Новости, 29.03.2023
Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии
В значительной части приготовленных в России роллов "Филадельфия" содержится кишечная палочка, заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:39
2023-03-29T10:56
общество
здоровье - общество
россия
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В значительной части приготовленных в России роллов "Филадельфия" содержится кишечная палочка, заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям"."В 40 процентах роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100 процентах случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов", — рассказал руководитель подведомственной Минпромторгу организации.По его словам, это может свидетельствовать о неправильном хранении, несоблюдении санитарно-гигиенических норм при производстве и других подобных нарушениях.Кроме того, добавил Протасов, чаще всего на упаковках роллов вообще нет информации о дате изготовления и сроках хранения.По этой причине Роскачество намерено предложить нормирование микробиологических показателей в этих продуктах. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье, заключил глава организации.
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общество, здоровье - общество, россия, максим протасов, роскачество
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Максим Протасов, Роскачество
Почти в 40 процентах популярных в России роллов нашли опасные бактерии

Глава Роскачества Протасов: в 40 процентах роллов "Филадельфия" нашли кишечную палочку

© Pixabay / qusuypaРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Pixabay / qusuypa
Роллы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В значительной части приготовленных в России роллов "Филадельфия" содержится кишечная палочка, заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям".
"В 40 процентах роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100 процентах случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов", — рассказал руководитель подведомственной Минпромторгу организации.
По его словам, это может свидетельствовать о неправильном хранении, несоблюдении санитарно-гигиенических норм при производстве и других подобных нарушениях.
Кроме того, добавил Протасов, чаще всего на упаковках роллов вообще нет информации о дате изготовления и сроках хранения.
По этой причине Роскачество намерено предложить нормирование микробиологических показателей в этих продуктах. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье, заключил глава организации.
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