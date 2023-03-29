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Рейсы из Владивостока в Пекин возобновили на сутки позже запланированного

Рейсы из Владивостока в Пекин возобновили на сутки позже запланированного - РИА Новости, 29.03.2023

Рейсы из Владивостока в Пекин возобновили на сутки позже запланированного

Первые с начала 2020 года рейсы между Владивостоком и Пекином состоялись ночью и рано утром в среду по местному времени, хотя были запланированы на вторник. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:23

2023-03-29T07:23

2023-03-29T08:19

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Первые с начала 2020 года рейсы между Владивостоком и Пекином состоялись ночью и рано утром в среду по местному времени, хотя были запланированы на вторник. Ранее в пресс-службе авиакомпании "Аврора" рассказали РИА Новости, что возобновление перелетов Владивосток - Пекин назначено на вторник. Согласно онлайн-расписанию аэропорта Владивостока, первый рейс в Пекин должен был вылететь 28 марта в 0.30 местного времени (17.30 понедельника мск), второй - в 23.55 (16.55 мск). Борт из китайской столицы ожидался 28 марта в 6.15 вторника (23.15 понедельника мск). "Первый вылет из Владивостока в Пекин выполнен в ночь с 28 на 29 марта. По плану время вылета было в 23.55 (28 марта). Состоялся вылет в 0.03 (29 марта). Прилетел борт из Пекина во Владивосток в 6.27 (29 марта)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Владивостока. Источник в аэропорту заявил агентству, что отклонение от изначального расписания было вызвано низкой пассажирской загрузкой. Агентство не располагает информацией о причинах, по которым ночной рейс Владивосток - Пекин и утренний рейс Пекин - Владивосток не состоялись во вторник.Регулярное авиасообщение между городами Китая и Владивостоком было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В воскресенье состоялись первые за три года регулярные перелеты Владивосток - Харбин. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.

https://ria.ru/20230324/kitay-1860251619.html

https://ria.ru/20230320/aviaperevozki-1859057260.html

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