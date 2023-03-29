https://ria.ru/20230329/ran-1861623108.html
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН - РИА Новости, 29.03.2023
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:33
2023-03-29T16:33
2023-03-29T16:33
российская академия наук
александр мажуга
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228246_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_9299ed3897e268381092575e4c17b4a9.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН. "Статус профессора РАН нужно закрепить законодательно... Считаю, что только экспертной и просветительской работой функции профессора РАН не должны ограничиваться. Также хочу добавить, что в законе о Российской академии наук нет упоминания профессоров РАН. И это необходимо исправить, потому что сейчас статус профессора РАН до конца не понятен", - написал он в своём телеграм-канале. По словам парламентария, на сегодняшний день корпус профессоров РАН насчитывает более 700 членов и все они "выполняют важную работу по экспертизе проектов, активно занимаются популяризацией науки, работают со школами".
https://ria.ru/20230324/klimat-1860164327.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228246_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_d89ba1e835508c571c245bd0d51306fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, александр мажуга, общество, госдума рф
Российская академия наук, Александр Мажуга, Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН
Депутат Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил
законодательно закрепить статус профессора РАН.
"Статус профессора РАН нужно закрепить законодательно... Считаю, что только экспертной и просветительской работой функции профессора РАН не должны ограничиваться. Также хочу добавить, что в законе о Российской академии наук нет упоминания профессоров РАН. И это необходимо исправить, потому что сейчас статус профессора РАН до конца не понятен", - написал он в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, на сегодняшний день корпус профессоров РАН насчитывает более 700 членов и все они "выполняют важную работу по экспертизе проектов, активно занимаются популяризацией науки, работают со школами".
"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России