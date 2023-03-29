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В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН - РИА Новости, 29.03.2023
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16:33 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ran-1861623108.html
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН - РИА Новости, 29.03.2023
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:33
2023-03-29T16:33
российская академия наук
александр мажуга
общество
госдума рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН. "Статус профессора РАН нужно закрепить законодательно... Считаю, что только экспертной и просветительской работой функции профессора РАН не должны ограничиваться. Также хочу добавить, что в законе о Российской академии наук нет упоминания профессоров РАН. И это необходимо исправить, потому что сейчас статус профессора РАН до конца не понятен", - написал он в своём телеграм-канале. По словам парламентария, на сегодняшний день корпус профессоров РАН насчитывает более 700 членов и все они "выполняют важную работу по экспертизе проектов, активно занимаются популяризацией науки, работают со школами".
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российская академия наук, александр мажуга, общество, госдума рф
Российская академия наук, Александр Мажуга, Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН

Депутат Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН.
"Статус профессора РАН нужно закрепить законодательно... Считаю, что только экспертной и просветительской работой функции профессора РАН не должны ограничиваться. Также хочу добавить, что в законе о Российской академии наук нет упоминания профессоров РАН. И это необходимо исправить, потому что сейчас статус профессора РАН до конца не понятен", - написал он в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, на сегодняшний день корпус профессоров РАН насчитывает более 700 членов и все они "выполняют важную работу по экспертизе проектов, активно занимаются популяризацией науки, работают со школами".
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