https://ria.ru/20230329/ran-1861623108.html

В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН

В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН - РИА Новости, 29.03.2023

В Госдуме предложили законодательно закрепить статус профессора РАН

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:33

2023-03-29T16:33

2023-03-29T16:33

российская академия наук

александр мажуга

общество

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга предложил законодательно закрепить статус профессора РАН. "Статус профессора РАН нужно закрепить законодательно... Считаю, что только экспертной и просветительской работой функции профессора РАН не должны ограничиваться. Также хочу добавить, что в законе о Российской академии наук нет упоминания профессоров РАН. И это необходимо исправить, потому что сейчас статус профессора РАН до конца не понятен", - написал он в своём телеграм-канале. По словам парламентария, на сегодняшний день корпус профессоров РАН насчитывает более 700 членов и все они "выполняют важную работу по экспертизе проектов, активно занимаются популяризацией науки, работают со школами".

https://ria.ru/20230324/klimat-1860164327.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российская академия наук, александр мажуга, общество, госдума рф