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Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств - РИА Новости, 29.03.2023
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15:11 29.03.2023 (обновлено: 15:15 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/putin-1861580440.html
Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств
Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств - РИА Новости, 29.03.2023
Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств
Президент России Владимир Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:11
2023-03-29T15:15
экономика
калининградская область
санкт-петербург
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что открывающийся в Калининграде завод "Отисифарм Про" будет выпускать широкий спектр востребованных лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. На площадке АО "Биохимик" в Саранске готовится запуск производства фармацевтических субстанций по 130 наименованиям - в числе которых средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты. Также вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд" в Санкт-Петербурге позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и противоковидной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20230324/farmotrasl-1860441400.html
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экономика, калининградская область, санкт-петербург, россия, владимир путин
Экономика, Калининградская область, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств

Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Тридцатого марта 2023 года Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открывающийся в Калининграде завод "Отисифарм Про" будет выпускать широкий спектр востребованных лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.
На площадке АО "Биохимик" в Саранске готовится запуск производства фармацевтических субстанций по 130 наименованиям - в числе которых средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты.
Также вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд" в Санкт-Петербурге позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и противоковидной вакцины "Спутник Лайт".
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ЭкономикаКалининградская областьСанкт-ПетербургРоссияВладимир Путин
 
 
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