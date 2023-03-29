https://ria.ru/20230329/putin-1861580440.html

Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств

Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств - РИА Новости, 29.03.2023

Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств

Президент России Владимир Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:11

2023-03-29T15:11

2023-03-29T15:15

экономика

калининградская область

санкт-петербург

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что открывающийся в Калининграде завод "Отисифарм Про" будет выпускать широкий спектр востребованных лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. На площадке АО "Биохимик" в Саранске готовится запуск производства фармацевтических субстанций по 130 наименованиям - в числе которых средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты. Также вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд" в Санкт-Петербурге позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и противоковидной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20230324/farmotrasl-1860441400.html

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Ольга Фомченкова

экономика, калининградская область, санкт-петербург, россия, владимир путин