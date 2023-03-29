Путин по видеосвязи примет участие в открытии фармацевтических производств
Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 марта по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Тридцатого марта 2023 года Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открывающийся в Калининграде завод "Отисифарм Про" будет выпускать широкий спектр востребованных лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.
На площадке АО "Биохимик" в Саранске готовится запуск производства фармацевтических субстанций по 130 наименованиям - в числе которых средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты.
Также вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд" в Санкт-Петербурге позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и противоковидной вакцины "Спутник Лайт".