https://ria.ru/20230329/proekt-1861535240.html
Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей
Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей
Инвесторам на площадке ВЭБ.РФ представлен проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации в Якутске, предварительно стоимость... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:45
2023-03-29T13:45
2023-03-29T13:45
республика саха (якутия)
якутск
россия
москва
евгений григорьев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Инвесторам на площадке ВЭБ.РФ представлен проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации в Якутске, предварительно стоимость проекта оценивается до 10 миллиардов рублей, сообщает глава города Якутска Евгений Григорьев в Telegram. Ранее градоначальник рассказал РИА Новости о том, что впервые за 50 лет строительство новой ветки канализационного коллектора в Якутске началось в ноябре 2021 года. Существующие два коллектора из-за активной жилой застройки не выдерживают нагрузок. В Москве состоялась презентация инвестпроектов города Якутска на территории городских лабораторий ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия гостям представили в том числе инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений. "28 марта представили инвесторам на площадке ВЭБ.РФ проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации. Она включает в себя строительство около 200 километров новых лотков водоотведения, реконструкцию 25 километров существующих лотков, установку 134 новых насосных станций и 248 водопропускных труб. Наш проект предлагается реализовать в три этапа, до 2032 года. По предварительным расчетам, стоимость всех работ (предпроектные, ПИР, ПСД, СМР) может составить до 10 миллиардов рублей", - рассказал глава города. Григорьев отметил, что создание системы ливневой канализации позволит снять многие острые проблемы: предотвратить деградацию вечной мерзлоты и заболачивание территорий, обеспечить нормальную эксплуатацию и сохранность объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, общественных пространств и жилого фонда.
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html
https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html
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якутск, россия, москва, евгений григорьев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Москва, Евгений Григорьев, Республика Саха (Якутия)
Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей
Глава Якутска рассказал инвесторам о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей
ЯКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Инвесторам на площадке ВЭБ.РФ представлен проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации в Якутске, предварительно стоимость проекта оценивается до 10 миллиардов рублей, сообщает глава города Якутска Евгений Григорьев в Telegram.
Ранее градоначальник рассказал РИА Новости о том, что впервые за 50 лет строительство новой ветки канализационного коллектора в Якутске началось в ноябре 2021 года. Существующие два коллектора из-за активной жилой застройки не выдерживают нагрузок.
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В Москве
состоялась презентация инвестпроектов города Якутска на территории городских лабораторий ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия гостям представили в том числе инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений.
"28 марта представили инвесторам на площадке ВЭБ.РФ проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации. Она включает в себя строительство около 200 километров новых лотков водоотведения, реконструкцию 25 километров существующих лотков, установку 134 новых насосных станций и 248 водопропускных труб. Наш проект предлагается реализовать в три этапа, до 2032 года. По предварительным расчетам, стоимость всех работ (предпроектные, ПИР, ПСД, СМР) может составить до 10 миллиардов рублей", - рассказал глава города.
Григорьев отметил, что создание системы ливневой канализации позволит снять многие острые проблемы: предотвратить деградацию вечной мерзлоты и заболачивание территорий, обеспечить нормальную эксплуатацию и сохранность объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, общественных пространств и жилого фонда.
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