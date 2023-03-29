https://ria.ru/20230329/proekt-1861535240.html

Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей

Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023

Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей

Инвесторам на площадке ВЭБ.РФ представлен проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации в Якутске, предварительно стоимость... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:45

2023-03-29T13:45

2023-03-29T13:45

республика саха (якутия)

якутск

россия

москва

евгений григорьев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Инвесторам на площадке ВЭБ.РФ представлен проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации в Якутске, предварительно стоимость проекта оценивается до 10 миллиардов рублей, сообщает глава города Якутска Евгений Григорьев в Telegram. Ранее градоначальник рассказал РИА Новости о том, что впервые за 50 лет строительство новой ветки канализационного коллектора в Якутске началось в ноябре 2021 года. Существующие два коллектора из-за активной жилой застройки не выдерживают нагрузок. В Москве состоялась презентация инвестпроектов города Якутска на территории городских лабораторий ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия гостям представили в том числе инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений. "28 марта представили инвесторам на площадке ВЭБ.РФ проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации. Она включает в себя строительство около 200 километров новых лотков водоотведения, реконструкцию 25 километров существующих лотков, установку 134 новых насосных станций и 248 водопропускных труб. Наш проект предлагается реализовать в три этапа, до 2032 года. По предварительным расчетам, стоимость всех работ (предпроектные, ПИР, ПСД, СМР) может составить до 10 миллиардов рублей", - рассказал глава города. Григорьев отметил, что создание системы ливневой канализации позволит снять многие острые проблемы: предотвратить деградацию вечной мерзлоты и заболачивание территорий, обеспечить нормальную эксплуатацию и сохранность объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, общественных пространств и жилого фонда.

https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html

https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html

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якутск, россия, москва, евгений григорьев, республика саха (якутия)