Рейтинг@Mail.ru
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов" - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:00 29.03.2023 (обновлено: 09:38 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/predskazanie-1861316613.html
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов" - РИА Новости, 29.03.2023
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"
В Сети обсуждают новое сбывшееся предсказание "Симпсонов", пишет New York Post. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:00
2023-03-29T09:38
культура
новости культуры
кино и сериалы
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861311203_224:0:1500:718_1920x0_80_0_0_a715858457ae9e6f3d4c9786077d45f9.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Сети обсуждают новое сбывшееся предсказание "Симпсонов", пишет New York Post. На днях директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — "Давид". Кто-то из них даже назвал скульптуру порнографической. Пользователям инцидент напомнил один из ранних эпизодов "Симпсонов" 1990-х годов. Некоторые жители Спрингфилда ополчились против "Давида" и осудили произведение за наготу. "Вообще-то я не обращаю внимание на всякие заявления о том, что "Симпсоны" предсказали будущее. Но в этот раз все именно так", "По мне, так возмущаться стоит тем, что у "авторов 2023 года" закончились идеи, и они крадут материал у "Симпсонов", "В эпизоде 1990-го года появляется "Давид" Микеланджело. Дети смотрели его. Мой видел", — New York Post цитирует пользователей. Среди других сбывшихся пророчеств "Симпсонов" президентство Дональда Трампа, приобретение Twitter Илоном Маском. Ранее сообщалось, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
https://ria.ru/20230328/premera-1861156675.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861311203_272:0:1229:718_1920x0_80_0_0_d5ad751c57d8a447e6e579ae9b12801d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, искусство
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Искусство
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"

В Сети нашли сбывшееся предсказание "Симпсонов" об обнаженной статуе "Давид"

© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989Кадр из мультфильмы "Симпсоны"
Кадр из мультфильмы Симпсоны
© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Сети обсуждают новое сбывшееся предсказание "Симпсонов", пишет New York Post.
На днях директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — "Давид". Кто-то из них даже назвал скульптуру порнографической.
© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989Кадр из мультфильма "Симпсоны"
Кадр из мультфильмы Симпсоны
© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989
Кадр из мультфильма "Симпсоны"
Пользователям инцидент напомнил один из ранних эпизодов "Симпсонов" 1990-х годов. Некоторые жители Спрингфилда ополчились против "Давида" и осудили произведение за наготу.
"Вообще-то я не обращаю внимание на всякие заявления о том, что "Симпсоны" предсказали будущее. Но в этот раз все именно так", "По мне, так возмущаться стоит тем, что у "авторов 2023 года" закончились идеи, и они крадут материал у "Симпсонов", "В эпизоде 1990-го года появляется "Давид" Микеланджело. Дети смотрели его. Мой видел", — New York Post цитирует пользователей.
Среди других сбывшихся пророчеств "Симпсонов" президентство Дональда Трампа, приобретение Twitter Илоном Маском.
Ранее сообщалось, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
Кадр из фильма Убийцы цветочной Луны - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза
Вчера, 12:05
 
КультураНовости культурыКино и сериалыИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала