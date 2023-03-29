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В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов" - РИА Новости, 29.03.2023
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"
В Сети обсуждают новое сбывшееся предсказание "Симпсонов", пишет New York Post. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:00
2023-03-29T03:00
2023-03-29T09:38
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Сети обсуждают новое сбывшееся предсказание "Симпсонов", пишет New York Post. На днях директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — "Давид". Кто-то из них даже назвал скульптуру порнографической. Пользователям инцидент напомнил один из ранних эпизодов "Симпсонов" 1990-х годов. Некоторые жители Спрингфилда ополчились против "Давида" и осудили произведение за наготу. "Вообще-то я не обращаю внимание на всякие заявления о том, что "Симпсоны" предсказали будущее. Но в этот раз все именно так", "По мне, так возмущаться стоит тем, что у "авторов 2023 года" закончились идеи, и они крадут материал у "Симпсонов", "В эпизоде 1990-го года появляется "Давид" Микеланджело. Дети смотрели его. Мой видел", — New York Post цитирует пользователей. Среди других сбывшихся пророчеств "Симпсонов" президентство Дональда Трампа, приобретение Twitter Илоном Маском. Ранее сообщалось, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, искусство
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Искусство
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"
В Сети нашли сбывшееся предсказание "Симпсонов" об обнаженной статуе "Давид"
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В Сети обсуждают новое сбывшееся предсказание "Симпсонов", пишет
New York Post.
На днях директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — "Давид". Кто-то из них даже назвал скульптуру порнографической.
Пользователям инцидент напомнил один из ранних эпизодов "Симпсонов" 1990-х годов. Некоторые жители Спрингфилда ополчились против "Давида" и осудили произведение за наготу.
"Вообще-то я не обращаю внимание на всякие заявления о том, что "Симпсоны" предсказали будущее. Но в этот раз все именно так", "По мне, так возмущаться стоит тем, что у "авторов 2023 года" закончились идеи, и они крадут материал у "Симпсонов", "В эпизоде 1990-го года появляется "Давид" Микеланджело. Дети смотрели его. Мой видел", — New York Post цитирует пользователей.
Среди других сбывшихся пророчеств "Симпсонов" президентство Дональда Трампа, приобретение Twitter Илоном Маском.
Ранее сообщалось
, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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