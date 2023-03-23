https://ria.ru/20230323/kino-1860010197.html
Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета
Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета - РИА Новости, 23.03.2023
Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета
Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в заимствовании сюжета и персонажей для сериала "Внешние отмели" из его книги "Месть королевы Анны", пишет TMZ. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:59
2023-03-23T14:59
2023-03-23T14:59
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в заимствовании сюжета и персонажей для сериала "Внешние отмели" из его книги "Месть королевы Анны", пишет TMZ. По его мнению, общего у проектов слишком много, чтобы списать все на совпадения. Роман Уилсона вышел в 2013 году. В нем рассказывается о четырех друзьях, ищущих сокровища на месте кораблекрушения. Автор говорит, пишет TMZ со ссылкой на оказавшиеся у СМИ документы, что его книгу продвигали Discovery и History Channel. Уилсон также утверждает, что создатели "Внешних отмелей" якобы признавались, что опирались на другие книги и авторов в поисках вдохновения. Отстаивать авторские права он собирается в суде. Уилсон хочет, чтобы стриминговый гигант выплатил ему деньги с прибыли, полученной компанией благодаря его произведению. Также он выступает за запрет Netflix распространять и рекламировать "Внешние отмели". Уилсон не первый, кто обвиняет компанию и создателей "Внешних отмелей" в заимствовании сюжета. Писатель Кевин Вутэн уже подавал иск на сервис и авторов шоу. Он заявил, что они использовали его книгу 2016 года. Но иск отклонили — судья не нашел достаточного сходства между проектами.Ранее сообщалось, что семейная комедия "Чебурашка" собрала более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре.
https://ria.ru/20230323/kino-1859981583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, netflix, кино и сериалы, книги
Культура, Новости культуры, Netflix, Кино и сериалы, Книги
Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета
Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели"
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в заимствовании сюжета и персонажей для сериала "Внешние отмели" из его книги "Месть королевы Анны", пишет
TMZ.
По его мнению, общего у проектов слишком много, чтобы списать все на совпадения.
Роман Уилсона вышел в 2013 году. В нем рассказывается о четырех друзьях, ищущих сокровища на месте кораблекрушения. Автор говорит, пишет TMZ со ссылкой на оказавшиеся у СМИ документы, что его книгу продвигали Discovery и History Channel.
Уилсон также утверждает, что создатели "Внешних отмелей" якобы признавались, что опирались на другие книги и авторов в поисках вдохновения.
Отстаивать авторские права он собирается в суде. Уилсон хочет, чтобы стриминговый гигант выплатил ему деньги с прибыли, полученной компанией благодаря его произведению. Также он выступает за запрет Netflix распространять и рекламировать "Внешние отмели".
Уилсон не первый, кто обвиняет компанию и создателей "Внешних отмелей" в заимствовании сюжета. Писатель Кевин Вутэн уже подавал иск на сервис и авторов шоу. Он заявил, что они использовали его книгу 2016 года. Но иск отклонили — судья не нашел достаточного сходства между проектами.
Ранее сообщалось
, что семейная комедия "Чебурашка" собрала более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре.
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