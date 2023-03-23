https://ria.ru/20230323/kino-1860010197.html

Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета

Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета - РИА Новости, 23.03.2023

Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета

Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в заимствовании сюжета и персонажей для сериала "Внешние отмели" из его книги "Месть королевы Анны", пишет TMZ. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:59

2023-03-23T14:59

2023-03-23T14:59

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в заимствовании сюжета и персонажей для сериала "Внешние отмели" из его книги "Месть королевы Анны", пишет TMZ. По его мнению, общего у проектов слишком много, чтобы списать все на совпадения. Роман Уилсона вышел в 2013 году. В нем рассказывается о четырех друзьях, ищущих сокровища на месте кораблекрушения. Автор говорит, пишет TMZ со ссылкой на оказавшиеся у СМИ документы, что его книгу продвигали Discovery и History Channel. Уилсон также утверждает, что создатели "Внешних отмелей" якобы признавались, что опирались на другие книги и авторов в поисках вдохновения. Отстаивать авторские права он собирается в суде. Уилсон хочет, чтобы стриминговый гигант выплатил ему деньги с прибыли, полученной компанией благодаря его произведению. Также он выступает за запрет Netflix распространять и рекламировать "Внешние отмели". Уилсон не первый, кто обвиняет компанию и создателей "Внешних отмелей" в заимствовании сюжета. Писатель Кевин Вутэн уже подавал иск на сервис и авторов шоу. Он заявил, что они использовали его книгу 2016 года. Но иск отклонили — судья не нашел достаточного сходства между проектами.Ранее сообщалось, что семейная комедия "Чебурашка" собрала более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре.

https://ria.ru/20230323/kino-1859981583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, netflix, кино и сериалы, книги