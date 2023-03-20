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Фильм "Чебурашка" собрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре - РИА Новости, 20.03.2023
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Культура
 
16:16 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/cheburashka-1859187508.html
Фильм "Чебурашка" собрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре
Фильм "Чебурашка" собрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре - РИА Новости, 20.03.2023
Фильм "Чебурашка" собрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре
"Чебурашка" собрал более одного миллиона просмотров за первый уикенд в онлайн-кинотеатре Okko, сообщили в пресс-службе компании. Премьера картины на сервисе... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:16
2023-03-20T16:16
культура
новости культуры
что посмотреть
чебурашка
кино и сериалы
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Чебурашка" собрал более одного миллиона просмотров за первый уикенд в онлайн-кинотеатре Okko, сообщили в пресс-службе компании. Премьера картины на сервисе состоялась 16 марта. Чебурашка в фильме не плюшевая игрушка, а настоящий зверек, который случайно ищет друзей. Озвучила его Ольга Кузьмина. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко. В ролях Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка. Картину снимали в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Среди локаций парк "Дендрарий", морская набережная, санаторий "Орджоникидзе". В прокате "Чебурашка" стартовал 1 января. Его сборы в РФ и других странах СНГ превысили шесть миллиардов рублей. Это самая кассовая лента в российском прокате. Ранее сообщалось, что фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за минувший уикенд.
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новости культуры, что посмотреть , чебурашка, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Чебурашка, Кино и сериалы
Фильм "Чебурашка" собрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре

Фильм "Чебурашка" собрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре с 16 марта

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Чебурашка" собрал более одного миллиона просмотров за первый уикенд в онлайн-кинотеатре Okko, сообщили в пресс-службе компании. Премьера картины на сервисе состоялась 16 марта.
«
"Яркая, динамичная, наполненная живыми эмоциями картина объединила зрителей всех поколений не только во время проката, но и во время онлайн-показа, о чем свидетельствует статистика просмотров первого уикенда", — говорит заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвиру Дмитриевскую.
Чебурашка в фильме не плюшевая игрушка, а настоящий зверек, который случайно ищет друзей. Озвучила его Ольга Кузьмина. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко. В ролях Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка.
Картину снимали в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Среди локаций парк "Дендрарий", морская набережная, санаторий "Орджоникидзе".
В прокате "Чебурашка" стартовал 1 января. Его сборы в РФ и других странах СНГ превысили шесть миллиардов рублей. Это самая кассовая лента в российском прокате.
Ранее сообщалось, что фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за минувший уикенд.
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