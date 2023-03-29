https://ria.ru/20230329/porty-1861557220.html

Проблема затоваренности дальневосточных портов решена, заявил Путин

Проблема затоваренности дальневосточных портов решена, заявил Путин - РИА Новости, 29.03.2023

Проблема затоваренности дальневосточных портов решена, заявил Путин

Объемы внешнеторгового оборота России с основными партнерами растут, в том числе благодаря логистике, решена проблема затоваренности дальневосточных портов, они РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:34

2023-03-29T14:34

2023-03-29T15:33

дальний восток

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объемы внешнеторгового оборота России с основными партнерами растут, в том числе благодаря логистике, решена проблема затоваренности дальневосточных портов, они работают в нормальном, плановом режиме, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего, что касается внешнеторгового оборота. Его объемы с основными партнерами нашими растут, в том числе благодаря перестройке логистики. По итогам февраля увеличен объем погрузки на железной дороге, предварительные данные марта указывают на дальнейшее улучшение этой динамики, а это, как мы знаем, очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни. Решена проблема затоваренности дальневосточных портов, сегодня они действуют в нормальном, плановом режиме", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что порты действуют в плановом режиме как в части экспорта, так и в части ввоза контейнеров с западного направления.Президент поблагодарил за такие результаты Минтранс и РЖД.Ранее в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений такого взаимодействия - увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, в финансовой сфере. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230314/vostok-1857859750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дальний восток, владимир путин, экономика, россия, ржд