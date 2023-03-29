https://ria.ru/20230329/porty-1861557220.html
Проблема затоваренности дальневосточных портов решена, заявил Путин
Проблема затоваренности дальневосточных портов решена, заявил Путин - РИА Новости, 29.03.2023
Проблема затоваренности дальневосточных портов решена, заявил Путин
Объемы внешнеторгового оборота России с основными партнерами растут, в том числе благодаря логистике, решена проблема затоваренности дальневосточных портов, они РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:34
2023-03-29T14:34
2023-03-29T15:33
дальний восток
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объемы внешнеторгового оборота России с основными партнерами растут, в том числе благодаря логистике, решена проблема затоваренности дальневосточных портов, они работают в нормальном, плановом режиме, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего, что касается внешнеторгового оборота. Его объемы с основными партнерами нашими растут, в том числе благодаря перестройке логистики. По итогам февраля увеличен объем погрузки на железной дороге, предварительные данные марта указывают на дальнейшее улучшение этой динамики, а это, как мы знаем, очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни. Решена проблема затоваренности дальневосточных портов, сегодня они действуют в нормальном, плановом режиме", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что порты действуют в плановом режиме как в части экспорта, так и в части ввоза контейнеров с западного направления.Президент поблагодарил за такие результаты Минтранс и РЖД.Ранее в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений такого взаимодействия - увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, в финансовой сфере. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230314/vostok-1857859750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владимир путин, экономика, россия, ржд
Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика, Россия, РЖД
Проблема затоваренности дальневосточных портов решена, заявил Путин
Президент Путин: проблема затоваренности дальневосточных портов решена
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объемы внешнеторгового оборота России с основными партнерами растут, в том числе благодаря логистике, решена проблема затоваренности дальневосточных портов, они работают в нормальном, плановом режиме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего, что касается внешнеторгового оборота. Его объемы с основными партнерами нашими растут, в том числе благодаря перестройке логистики. По итогам февраля увеличен объем погрузки на железной дороге, предварительные данные марта указывают на дальнейшее улучшение этой динамики, а это, как мы знаем, очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни. Решена проблема затоваренности дальневосточных портов, сегодня они действуют в нормальном, плановом режиме", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что порты действуют в плановом режиме как в части экспорта, так и в части ввоза контейнеров с западного направления.
Президент поблагодарил за такие результаты Минтранс и РЖД
.
Ранее в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина
в Москву
, Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений такого взаимодействия - увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, в финансовой сфере. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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