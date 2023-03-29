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Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур" - РИА Новости, 29.03.2023
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Культура
 
11:52 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/opera-1861472443.html
Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур"
Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур" - РИА Новости, 29.03.2023
Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур"
Большой театр представляет на исторической сцене в Москве 29 марта премьеру оперы Верди "Трубадур" в концертном исполнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:52
2023-03-29T11:52
культура
новости культуры
театр
опера
большой театр
испания
москва
хибла герзмава
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Большой театр представляет на исторической сцене в Москве 29 марта премьеру оперы Верди "Трубадур" в концертном исполнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Партию Леоноры исполнит Хибла Герзмава. Образ Азучены воплотит Ксения Дудникова, а графа ди Луны — Игорь Головатенко. Музыкальный руководитель спектакля —маэстро Жорди Бернасер, дирижер испанского происхождения, который успешно выступает в оперных домах Испании, Италии, Германии и США, являясь признанным интерпретатором вердиевского репертуара. Либретто создано по драме Антонио Гутьерраса. Она основана на реальных событиях, произошедших в Испании в ХV столетии. Верди увлекли коллизии, обнаженность конфликтов, противостояние сильных характеров и несокрушимая воля к победе человеческой личности, не желающей мириться с угнетением. "Трубадур" наряду с "Риголетто" и "Травиатой" входит в триаду, знаменующую начало периода творческой зрелости композитора. Произведение практически не уступает им в популярности, которая пришла к нему сразу на премьере, состоявшейся в Риме в 1853 году. В 1933 — 1937 "Трубадур" шел в тогдашнем филиале Большого театра. В 1972 году новая постановка оперы была осуществлена уже на исторической сцене учреждения, затем – в Кремлевском дворце. В 1993 году было предпринято возобновление, в результате которого оперу запели на ее родном языке — итальянском. Последнее представление спектакля состоялось 1998 году.Ранее сообщалось о вручении премии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства.
https://ria.ru/20230327/teatr-1860384237.html
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новости культуры, театр, опера, большой театр, испания, москва, хибла герзмава, игорь головатенко, спектакль
Культура, Новости культуры, Театр, Опера, Большой театр, Испания, Москва, Хибла Герзмава, Игорь Головатенко, Спектакль
Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур"

Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур" в концертом исполнении

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Большой театр представляет на исторической сцене в Москве 29 марта премьеру оперы Верди "Трубадур" в концертном исполнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Партию Леоноры исполнит Хибла Герзмава. Образ Азучены воплотит Ксения Дудникова, а графа ди Луны — Игорь Головатенко.
Музыкальный руководитель спектакля —маэстро Жорди Бернасер, дирижер испанского происхождения, который успешно выступает в оперных домах Испании, Италии, Германии и США, являясь признанным интерпретатором вердиевского репертуара.
Либретто создано по драме Антонио Гутьерраса. Она основана на реальных событиях, произошедших в Испании в ХV столетии. Верди увлекли коллизии, обнаженность конфликтов, противостояние сильных характеров и несокрушимая воля к победе человеческой личности, не желающей мириться с угнетением.
"Трубадур" наряду с "Риголетто" и "Травиатой" входит в триаду, знаменующую начало периода творческой зрелости композитора. Произведение практически не уступает им в популярности, которая пришла к нему сразу на премьере, состоявшейся в Риме в 1853 году.
В 1933 — 1937 "Трубадур" шел в тогдашнем филиале Большого театра. В 1972 году новая постановка оперы была осуществлена уже на исторической сцене учреждения, затем – в Кремлевском дворце.
В 1993 году было предпринято возобновление, в результате которого оперу запели на ее родном языке — итальянском. Последнее представление спектакля состоялось 1998 году.
Ранее сообщалось о вручении премии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства.
Мариинский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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27 марта, 08:00
 
КультураНовости культурыТеатрОпераБольшой театрИспанияМоскваХибла ГерзмаваИгорь ГоловатенкоСпектакль
 
 
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