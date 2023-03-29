https://ria.ru/20230329/opera-1861472443.html

Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур"

Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур" - РИА Новости, 29.03.2023

Хибла Герзмава выйдет на сцену Большого театра в опере "Трубадур"

Большой театр представляет на исторической сцене в Москве 29 марта премьеру оперы Верди "Трубадур" в концертном исполнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:52

2023-03-29T11:52

2023-03-29T11:52

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Большой театр представляет на исторической сцене в Москве 29 марта премьеру оперы Верди "Трубадур" в концертном исполнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Партию Леоноры исполнит Хибла Герзмава. Образ Азучены воплотит Ксения Дудникова, а графа ди Луны — Игорь Головатенко. Музыкальный руководитель спектакля —маэстро Жорди Бернасер, дирижер испанского происхождения, который успешно выступает в оперных домах Испании, Италии, Германии и США, являясь признанным интерпретатором вердиевского репертуара. Либретто создано по драме Антонио Гутьерраса. Она основана на реальных событиях, произошедших в Испании в ХV столетии. Верди увлекли коллизии, обнаженность конфликтов, противостояние сильных характеров и несокрушимая воля к победе человеческой личности, не желающей мириться с угнетением. "Трубадур" наряду с "Риголетто" и "Травиатой" входит в триаду, знаменующую начало периода творческой зрелости композитора. Произведение практически не уступает им в популярности, которая пришла к нему сразу на премьере, состоявшейся в Риме в 1853 году. В 1933 — 1937 "Трубадур" шел в тогдашнем филиале Большого театра. В 1972 году новая постановка оперы была осуществлена уже на исторической сцене учреждения, затем – в Кремлевском дворце. В 1993 году было предпринято возобновление, в результате которого оперу запели на ее родном языке — итальянском. Последнее представление спектакля состоялось 1998 году.Ранее сообщалось о вручении премии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства.

https://ria.ru/20230327/teatr-1860384237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, опера, большой театр, испания, москва, хибла герзмава, игорь головатенко, спектакль