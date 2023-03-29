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Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда - РИА Новости, 29.03.2023
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14:38 29.03.2023 (обновлено: 14:49 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда - РИА Новости, 29.03.2023
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда
Надо расширить национальный проект "Производительность труда", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:38
2023-03-29T14:49
владимир путин
россия
политика
нацпроекты
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Надо расширить национальный проект "Производительность труда", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства."Отдельно прошу обеспечить широкое внедрение принципов бережного производства в отраслях экономики и социальной сферы, расширить национальный проект по производительности труда", - сказал Путин.Также, по его словам, нужно и дальше создавать возможности для повышения квалификации специалистов и обучения молодёжи.
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владимир путин, россия, политика, нацпроекты
Владимир Путин, Россия, Политика, Нацпроекты
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда

Президент Путин заявил, что надо расширить национальный проект по производительности труда

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Надо расширить национальный проект "Производительность труда", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"Отдельно прошу обеспечить широкое внедрение принципов бережного производства в отраслях экономики и социальной сферы, расширить национальный проект по производительности труда", - сказал Путин.
Также, по его словам, нужно и дальше создавать возможности для повышения квалификации специалистов и обучения молодёжи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин объяснил новую системеу госуправления
23 марта, 16:49
 
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