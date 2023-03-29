https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html

Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда

Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда - РИА Новости, 29.03.2023

Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда

Надо расширить национальный проект "Производительность труда", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:38

2023-03-29T14:38

2023-03-29T14:49

владимир путин

россия

политика

нацпроекты

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Надо расширить национальный проект "Производительность труда", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства."Отдельно прошу обеспечить широкое внедрение принципов бережного производства в отраслях экономики и социальной сферы, расширить национальный проект по производительности труда", - сказал Путин.Также, по его словам, нужно и дальше создавать возможности для повышения квалификации специалистов и обучения молодёжи.

https://ria.ru/20230323/sistema-1860134004.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, политика, нацпроекты