https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда - РИА Новости, 29.03.2023
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда
Надо расширить национальный проект "Производительность труда", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:38
2023-03-29T14:38
2023-03-29T14:49
владимир путин
россия
политика
нацпроекты
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Надо расширить национальный проект "Производительность труда", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства."Отдельно прошу обеспечить широкое внедрение принципов бережного производства в отраслях экономики и социальной сферы, расширить национальный проект по производительности труда", - сказал Путин.Также, по его словам, нужно и дальше создавать возможности для повышения квалификации специалистов и обучения молодёжи.
https://ria.ru/20230323/sistema-1860134004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, нацпроекты
Владимир Путин, Россия, Политика, Нацпроекты
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда
Президент Путин заявил, что надо расширить национальный проект по производительности труда