https://ria.ru/20230329/putin-1861519586.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 29.03.2023
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:26
2023-03-29T14:26
2023-03-29T14:26
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
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LIVE: Путин проводит совещание с правительством
LIVE: Путин проводит совещание с правительством
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-03-29T14:26
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PT53M05S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.