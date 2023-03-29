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Белый дом переложил на республиканцев вину за вооруженное насилие в США - РИА Новости, 29.03.2023
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22:14 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/nasilie-1861711060.html
Белый дом переложил на республиканцев вину за вооруженное насилие в США
Белый дом переложил на республиканцев вину за вооруженное насилие в США - РИА Новости, 29.03.2023
Белый дом переложил на республиканцев вину за вооруженное насилие в США
Причиной вооруженного насилия в США является нежелание республиканцев действовать и запрещать штурмовые винтовки, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:14
2023-03-29T22:14
в мире
сша
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Причиной вооруженного насилия в США является нежелание республиканцев действовать и запрещать штурмовые винтовки, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Просто за этот последний год. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Она не уточнила, почему говорит именно о прошедшем годе, когда страной руководила демократическая администрация. "Нужно запретить штурмовое оружие", - сказала Жан-Пьер. Президент США Джо Байден накануне заявил, что уповает на конгресс, потому что исчерпал свои полномочия в вопросе оборота оружия. "Конгресс должен отреагировать", - сказал Байден, призвав запретить штурмовые винтовки. Администрация США ранее объявляла о шагах, нацеленных на недопущение попадания оружия в руки опасных владельцев. Ряд инициатив увенчал "исторический" закон, ужесточивший проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, который впервые за 30 лет смог согласовать конгресс. При этом устроившая стрельбу в приходской школе в Нэшвилле легально купила семь единиц оружия, хотя и наблюдалась у специалиста в связи с эмоциональным расстройством. Жертвами стрельбы, которую устроила 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл, стали трое девятилетних детей и трое педагогов в возрасте около 60 лет, в том числе директор школы. Сама Хейл погибла в перестрелке с полицией. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее Байден, является декларируемым приоритетом администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. С начала этого года в США произошел 131 случай стрельбы в общественных местах. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли 4,3 тыс человек.
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в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден
Белый дом переложил на республиканцев вину за вооруженное насилие в США

Белый дом связал насилие в США с нежеланием республиканцев запрещать штурмовое оружие

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Причиной вооруженного насилия в США является нежелание республиканцев действовать и запрещать штурмовые винтовки, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Просто за этот последний год. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
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Она не уточнила, почему говорит именно о прошедшем годе, когда страной руководила демократическая администрация. "Нужно запретить штурмовое оружие", - сказала Жан-Пьер.
Президент США Джо Байден накануне заявил, что уповает на конгресс, потому что исчерпал свои полномочия в вопросе оборота оружия. "Конгресс должен отреагировать", - сказал Байден, призвав запретить штурмовые винтовки.
Администрация США ранее объявляла о шагах, нацеленных на недопущение попадания оружия в руки опасных владельцев. Ряд инициатив увенчал "исторический" закон, ужесточивший проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, который впервые за 30 лет смог согласовать конгресс.
При этом устроившая стрельбу в приходской школе в Нэшвилле легально купила семь единиц оружия, хотя и наблюдалась у специалиста в связи с эмоциональным расстройством. Жертвами стрельбы, которую устроила 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл, стали трое девятилетних детей и трое педагогов в возрасте около 60 лет, в том числе директор школы. Сама Хейл погибла в перестрелке с полицией.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее Байден, является декларируемым приоритетом администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. С начала этого года в США произошел 131 случай стрельбы в общественных местах. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли 4,3 тыс человек.
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