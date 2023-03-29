https://ria.ru/20230329/moleben-1861682877.html

В древнем соборе Абхазии прошел молебен за Киево-Печерскую лавру

В древнем соборе Абхазии прошел молебен за Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.03.2023

В древнем соборе Абхазии прошел молебен за Киево-Печерскую лавру

Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Абхазии в Моквском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Х века, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:09

2023-03-29T19:09

2023-03-29T19:09

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СУХУМ, 29 мар - РИА Новости. Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Абхазии в Моквском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Х века, передает корреспондент РИА Новости. Моквский собор был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III, который был похоронен в соборе в 967 году. Согласно не сохранившейся надписи (найденной патриархом Иерусалимским Досифеем II, посетившим Мокви в 1659 году), собор был существенно отремонтирован и расписан во времена правления византийского императора Алексия I Комнина, однако в настоящее время в церкви не осталось никаких следов этих фресок. Молебен прошел возле мощей святителя Спиридона Тримифунтского, святого Николая Чудотворца, икон Христа Спасителя и Божией Матери "Скоропослушницы". "Эта молитвенная поддержка для братии Киево-Печерской обители, гонимых за Веру Православную - о защите святынь лавры, монахов, священников и прихожан Киево-Печерской лавры, а также всех гонимых православных христиан", - сказал один из организаторов молебна, пономарь Моквского кафедрального собора Боян Делба. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230328/tserkov-1861400450.html

https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html

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украина, россия, абхазия, александр ткаченко (протоиерей), николай чудотворец, антониу гутерриш, оон, обсе, украинская православная церковь