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Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:44 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/mobilizatsiya-1861707947.html
Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается
Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается - РИА Новости, 29.03.2023
Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается
Речи о второй волне мобилизации не идет, проводится плановая работа военкоматов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:44
2023-03-29T21:44
специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
сергей шойгу
сергей собянин
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Речи о второй волне мобилизации не идет, проводится плановая работа военкоматов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью. Собянин возглавляет в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, ей поручено налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования. "Мне бы кто-нибудь рассказал куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идет плановая работа военкоматов - понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, с военной службой. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных - тоже плановая работа. Ничего другого не ведется", - сказал мэр в эфире ТВЦ, отвечая на вопрос ведущего. Также Собянин отметил, что ни о какой мобилизации в Москве речи не идет. "Эту историю раздувают провокаторы чистой воды. Люди, которые специально хотят создать панические настроения населения, раскачать общество. Чисто вражеская какая-то работа. Других слов не подберу. Клевета, вранье и провокация", - сказал Собянин. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону спецоперации, остальные продолжают подготовку на полигонах. В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html
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россия, москва, украина, сергей шойгу, сергей собянин, генеральная прокуратура рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается

Собянин: речи о второй волне мобилизации нет, есть плановая работа военкоматов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Речи о второй волне мобилизации не идет, проводится плановая работа военкоматов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью.
Собянин возглавляет в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, ей поручено налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.
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"Мне бы кто-нибудь рассказал куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идет плановая работа военкоматов - понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, с военной службой. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных - тоже плановая работа. Ничего другого не ведется", - сказал мэр в эфире ТВЦ, отвечая на вопрос ведущего.
Также Собянин отметил, что ни о какой мобилизации в Москве речи не идет.
"Эту историю раздувают провокаторы чистой воды. Люди, которые специально хотят создать панические настроения населения, раскачать общество. Чисто вражеская какая-то работа. Других слов не подберу. Клевета, вранье и провокация", - сказал Собянин.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону спецоперации, остальные продолжают подготовку на полигонах.
В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаСергей ШойгуСергей СобянинГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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