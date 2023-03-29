https://ria.ru/20230329/miroporyadok-1861465497.html

В США испугались будущего, которого им готовит Россия

В США испугались будущего, которого им готовит Россия - РИА Новости, 29.03.2023

В США испугались будущего, которого им готовит Россия

Для США может не оказаться места в новом мировом порядке, если России и Китаю удастся реализовать свои планы, пишет издание The Washington Times. "Если две... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:09

2023-03-29T11:09

2023-03-29T11:25

в мире

китай

сша

джо байден

владимир путин

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Для США может не оказаться места в новом мировом порядке, если России и Китаю удастся реализовать свои планы, пишет издание The Washington Times. "Если две державы добьются своего, то США не только не будут возглавлять стол переговоров, но даже не получат места на его дальнем конце", — говорится в публикации. В статье отмечается, что беспорядочное отступление США из Афганистана в 2021 году в дополнение к неуверенной внешней политике президента Джо Байдена стало для российского лидера Владимира Путина явным признаком упадка Соединенных Штатов."Укрепляющиеся отношения между Россией и Китаем уже привели к тому, что Москва конвертировала до 17 процентов своих валютных резервов в юани", — пишут журналисты. По их мнению, Пекин также чувствует слабость Вашингтона и предлагает дружбу тем государствам, которых прежде отвергли США. Так, КНР нашла подходы к Саудовской Аравии, добавляют они."Пока президент Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить новый мировой порядок, в котором, к сожалению, нет места Америке", — резюмировалось в материале. Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов.Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.

https://ria.ru/20230329/putin-1861436946.html

https://ria.ru/20230322/vyzov-1859834582.html

китай

сша

россия

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в мире, китай, сша, джо байден, владимир путин, россия, си цзиньпин