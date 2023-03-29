https://ria.ru/20230329/minirovanie-1861429263.html

Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт

Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт - РИА Новости, 29.03.2023

Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт

Южнее Купянска в Харьковской области наблюдается прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений, которые устанавливают минные заграждения вдоль... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:05

2023-03-29T08:05

2023-03-29T08:55

специальная военная операция на украине

андрей марочко

харьковская область

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Южнее Купянска в Харьковской области наблюдается прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений, которые устанавливают минные заграждения вдоль реки Оскол и возводят дополнительные укрепрайоны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщил, что украинская армия подводит дополнительные силы в Харьковскую область, в том числе в район Купянска. "Подразделения инженерных войск ВФУ (вооруженных формирований Украины) по прибытии сразу приступили к оборудованию минных заграждений вдоль реки Оскол и дооборудованию укрепрайонов. Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что ранее уже фиксировались работы саперных подразделений вдоль берега, но из-за малой численности личного состава и низкой квалификации специалистов инженерные работы велись не активно.

https://ria.ru/20230329/komandir-1861421659.html

харьковская область

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, харьковская область, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины