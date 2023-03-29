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Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 29.03.2023 (обновлено: 08:55 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/minirovanie-1861429263.html
Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт
Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт - РИА Новости, 29.03.2023
Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт
Южнее Купянска в Харьковской области наблюдается прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений, которые устанавливают минные заграждения вдоль... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:05
2023-03-29T08:55
специальная военная операция на украине
андрей марочко
харьковская область
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Южнее Купянска в Харьковской области наблюдается прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений, которые устанавливают минные заграждения вдоль реки Оскол и возводят дополнительные укрепрайоны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщил, что украинская армия подводит дополнительные силы в Харьковскую область, в том числе в район Купянска. "Подразделения инженерных войск ВФУ (вооруженных формирований Украины) по прибытии сразу приступили к оборудованию минных заграждений вдоль реки Оскол и дооборудованию укрепрайонов. Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что ранее уже фиксировались работы саперных подразделений вдоль берега, но из-за малой численности личного состава и низкой квалификации специалистов инженерные работы велись не активно.
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харьковская область
луганская народная республика
украина
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андрей марочко, харьковская область, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска, заявил эксперт

Военный эксперт Марочко: Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Южнее Купянска в Харьковской области наблюдается прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений, которые устанавливают минные заграждения вдоль реки Оскол и возводят дополнительные укрепрайоны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщил, что украинская армия подводит дополнительные силы в Харьковскую область, в том числе в район Купянска.
"Подразделения инженерных войск ВФУ (вооруженных формирований Украины) по прибытии сразу приступили к оборудованию минных заграждений вдоль реки Оскол и дооборудованию укрепрайонов. Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что ранее уже фиксировались работы саперных подразделений вдоль берега, но из-за малой численности личного состава и низкой квалификации специалистов инженерные работы велись не активно.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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