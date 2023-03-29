Андрей Никитин предложил установить мемориал бойцам СВО у монумента Победы

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"В области должен быть создан общий мемориал для всех, кто служил. Мое личное мнение, это должно быть частью того мемориального комплекса, который у нас есть у монумента Победы. Там есть место на площадке. Я считаю, что это не какая-нибудь особая история, это продолжение Великой Отечественной войны, продолжение борьбы с фашизмом", — сказал Никитин в среду, выступая перед депутатами областной думы.