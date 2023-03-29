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Андрей Никитин предложил установить мемориал бойцам СВО у монумента Победы - РИА Новости, 29.03.2023
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17:34 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/memorial-1861653735.html
Андрей Никитин предложил установить мемориал бойцам СВО у монумента Победы
Андрей Никитин предложил установить мемориал бойцам СВО у монумента Победы - РИА Новости, 29.03.2023
Андрей Никитин предложил установить мемориал бойцам СВО у монумента Победы
Губернатор Андрей Никитин предложил установить мемориал участникам специальной военной операции в Великом Новгороде возле монумента Победы. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:34
2023-03-29T17:34
великий новгород
андрей никитин (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Андрей Никитин предложил установить мемориал участникам специальной военной операции в Великом Новгороде возле монумента Победы. Создать в регионе мемориал предложил 22 февраля заместитель начальника регионального управления Росгвардии Игорь Шулико. Никитин идею поддержал. Он уточнил, что предложение по месту установки должно быть вынесено на общественное обсуждение. Возведут мемориал, по словам губернатора, после победы в специальной военной операции, но готовиться следует заранее – выбрать место и придумать дизайн. Никитин добавил, что на зданиях школ или предприятий, где работали или учились погибшие герои СВО, могут быть установлены памятные доски, если коллективы поддержат.
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великий новгород, андрей никитин (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новгородская областная дума
Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новгородская областная Дума

Андрей Никитин предложил установить мемориал бойцам СВО у монумента Победы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Андрей Никитин предложил установить мемориал участникам специальной военной операции в Великом Новгороде возле монумента Победы.
Создать в регионе мемориал предложил 22 февраля заместитель начальника регионального управления Росгвардии Игорь Шулико. Никитин идею поддержал.
«

"В области должен быть создан общий мемориал для всех, кто служил. Мое личное мнение, это должно быть частью того мемориального комплекса, который у нас есть у монумента Победы. Там есть место на площадке. Я считаю, что это не какая-нибудь особая история, это продолжение Великой Отечественной войны, продолжение борьбы с фашизмом", — сказал Никитин в среду, выступая перед депутатами областной думы.

Он уточнил, что предложение по месту установки должно быть вынесено на общественное обсуждение. Возведут мемориал, по словам губернатора, после победы в специальной военной операции, но готовиться следует заранее – выбрать место и придумать дизайн.
Никитин добавил, что на зданиях школ или предприятий, где работали или учились погибшие герои СВО, могут быть установлены памятные доски, если коллективы поддержат.
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Великий НовгородАндрей Никитин (политик)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новгородская областная Дума
 
 
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