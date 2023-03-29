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Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий - РИА Новости, 29.03.2023
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Культура
 
18:22 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/mashkov-1861645859.html
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий - РИА Новости, 29.03.2023
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий
Народный артист России Владимир Машков предложил создать базу талантливых детей. Мнением он поделился на пресс-конференции по реализации городского проекта... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:22
2023-03-29T18:22
культура
новости культуры
владимир машков
театр
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков предложил создать базу талантливых детей. Мнением он поделился на пресс-конференции по реализации городского проекта "Содружество школьных театров Москвы".Владимир Машков — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова с 2018 года. Зрители знают его не только по выступлениям на подмостках. В его фильмографии ленты "Движение вверх", "Экипаж" и много других картин. Ранее сообщалось о премьере оперы "Трубадур" в концертом исполнении на исторической сцене Большого театра.
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новости культуры, владимир машков, театр, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Владимир Машков, Театр, Кино и сериалы, Знаменитости
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий

Актер Машков предложил создать базу талантливых школьников для театров и киностудий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра О.Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра О.Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков предложил создать базу талантливых детей. Мнением он поделился на пресс-конференции по реализации городского проекта "Содружество школьных театров Москвы".
«
"В разные театры, киностудии требуются молодые артисты. (Решение, — Прим. ред.) может быть следующим: создать базу талантливых ребят, школьников", — сказал Машков.
Владимир Машков — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова с 2018 года. Зрители знают его не только по выступлениям на подмостках. В его фильмографии ленты "Движение вверх", "Экипаж" и много других картин.
Ранее сообщалось о премьере оперы "Трубадур" в концертом исполнении на исторической сцене Большого театра.
Президент премии и фестиваля Золотая Маска Игорь Костолевский награждает народную артистку РФ, актрису театра и педагога Наталию Королёву - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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27 марта, 16:31
 
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