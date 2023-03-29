https://ria.ru/20230329/mashkov-1861645859.html

Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий

Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий - РИА Новости, 29.03.2023

Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий

Народный артист России Владимир Машков предложил создать базу талантливых детей. Мнением он поделился на пресс-конференции по реализации городского проекта... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:22

2023-03-29T18:22

2023-03-29T18:22

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков предложил создать базу талантливых детей. Мнением он поделился на пресс-конференции по реализации городского проекта "Содружество школьных театров Москвы".Владимир Машков — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова с 2018 года. Зрители знают его не только по выступлениям на подмостках. В его фильмографии ленты "Движение вверх", "Экипаж" и много других картин. Ранее сообщалось о премьере оперы "Трубадур" в концертом исполнении на исторической сцене Большого театра.

https://ria.ru/20230327/premiya-1860983530.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир машков, театр, кино и сериалы, знаменитости