https://ria.ru/20230329/mashkov-1861645859.html
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий - РИА Новости, 29.03.2023
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий
Народный артист России Владимир Машков предложил создать базу талантливых детей. Мнением он поделился на пресс-конференции по реализации городского проекта... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:22
2023-03-29T18:22
2023-03-29T18:22
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков предложил создать базу талантливых детей. Мнением он поделился на пресс-конференции по реализации городского проекта "Содружество школьных театров Москвы".Владимир Машков — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова с 2018 года. Зрители знают его не только по выступлениям на подмостках. В его фильмографии ленты "Движение вверх", "Экипаж" и много других картин. Ранее сообщалось о премьере оперы "Трубадур" в концертом исполнении на исторической сцене Большого театра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир машков, театр, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Владимир Машков, Театр, Кино и сериалы, Знаменитости
Машков предложил создать базу школьников для театров и киностудий
Актер Машков предложил создать базу талантливых школьников для театров и киностудий