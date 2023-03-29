https://ria.ru/20230329/malyariya-1861462466.html
Азербайджан и Таджикистан победили малярию, сообщила ВОЗ
Азербайджан и Таджикистан победили малярию, сообщила ВОЗ - РИА Новости, 29.03.2023
Азербайджан и Таджикистан победили малярию, сообщила ВОЗ
Азербайджан и Таджикистан вошли в список 42 стран и территорий, которым удалось избавиться от малярии, говорится в пресс-релизе Всемирной организации... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:59
2023-03-29T10:59
2023-03-29T11:04
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Азербайджан и Таджикистан вошли в список 42 стран и территорий, которым удалось избавиться от малярии, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "ВОЗ сертифицировала Азербайджан и Таджикистан за ликвидацию малярии на их территориях. Сертификация стала результатом постоянных, длившихся столетие, усилий двух стран по искоренению этой болезни", - говорится в документе. По данным организации, в общей сложности 41 страна и 1 территория были признаны ВОЗ свободными от малярии, включая 21 страну европейского региона. ВОЗ объясняет, что сертификат выдается, когда заболевание не проявляется в стране по крайней мере в течение последних трех лет подряд. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Всем выезжающим в эндемичные по этому заболеванию страны в обязательном порядке необходимо проводить химиопрофилактику.
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в мире, азербайджан, таджикистан, воз, здоровье - общество
В мире, Азербайджан, Таджикистан, ВОЗ, Здоровье - Общество
Азербайджан и Таджикистан победили малярию, сообщила ВОЗ
ВОЗ: Азербайджан и Таджикистан вошли в список 42 стран, победивших малярию
ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости.
Азербайджан и Таджикистан вошли в список 42 стран и территорий, которым удалось избавиться от малярии, говорится в пресс-релизе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"ВОЗ сертифицировала Азербайджан и Таджикистан за ликвидацию малярии на их территориях. Сертификация стала результатом постоянных, длившихся столетие, усилий двух стран по искоренению этой болезни", - говорится в документе.
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По данным организации, в общей сложности 41 страна и 1 территория были признаны ВОЗ свободными от малярии, включая 21 страну европейского региона.
ВОЗ объясняет, что сертификат выдается, когда заболевание не проявляется в стране по крайней мере в течение последних трех лет подряд.
«
"Последний случай малярии, передаваемой... Plasmodium vivax (P. vivax), был выявлен в Азербайджане в 2012 году, а в Таджикистане в 2014 году", - уточняется в пресс-релизе.
Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Всем выезжающим в эндемичные по этому заболеванию страны в обязательном порядке необходимо проводить химиопрофилактику.
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