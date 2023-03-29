https://ria.ru/20230329/malyariya-1861462466.html

Азербайджан и Таджикистан победили малярию, сообщила ВОЗ

Азербайджан и Таджикистан победили малярию, сообщила ВОЗ - РИА Новости, 29.03.2023

Азербайджан и Таджикистан победили малярию, сообщила ВОЗ

Азербайджан и Таджикистан вошли в список 42 стран и территорий, которым удалось избавиться от малярии, говорится в пресс-релизе Всемирной организации... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:59

2023-03-29T10:59

2023-03-29T11:04

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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Азербайджан и Таджикистан вошли в список 42 стран и территорий, которым удалось избавиться от малярии, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "ВОЗ сертифицировала Азербайджан и Таджикистан за ликвидацию малярии на их территориях. Сертификация стала результатом постоянных, длившихся столетие, усилий двух стран по искоренению этой болезни", - говорится в документе. По данным организации, в общей сложности 41 страна и 1 территория были признаны ВОЗ свободными от малярии, включая 21 страну европейского региона. ВОЗ объясняет, что сертификат выдается, когда заболевание не проявляется в стране по крайней мере в течение последних трех лет подряд. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Всем выезжающим в эндемичные по этому заболеванию страны в обязательном порядке необходимо проводить химиопрофилактику.

https://ria.ru/20210828/dgtu-1747531807.html

https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html

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в мире, азербайджан, таджикистан, воз, здоровье - общество