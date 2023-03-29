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Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом

Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом - РИА Новости, 29.03.2023

Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом

Льва, появившегося в зоопарке Челябинска год назад, впервые выпустили в вольер к львице, она поприветствовала его оплеухой, сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:59

2023-03-29T17:59

2023-03-29T18:27

челябинск

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животные

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар – РИА Новости. Льва, появившегося в зоопарке Челябинска год назад, впервые выпустили в вольер к львице, она поприветствовала его оплеухой, сообщила пресс-служба зоопарка. В зоопарке РИА Новости уточнили, что льву Северу-Алаю 1,5 года, он появился тут в марте 2022 года, а львице Киаре в апреле исполнится 1 год, она в Челябинске с ноября 2022 года. "Состоялось первое недолгое свидание наших львов. Север-Алай зашел в вольер Киары, но вместо крепких объятий самец получил знатную оплеуху за непрошеный визит на территорию маленькой хищницы. Но лев совершенно не расстроился, ведь в вольере нашлось столько игрушек, что их хозяйка сразу переслала интересовать подростка. Сева не отказывал себе ни в чем: гонял шар для боулинга и канистру, грыз бревно и увлёкся очередным валенком", - говорится в сообщении. Зоопарк добавляет, что львица сначала испугалась гостя, потом заинтересовалась и даже возмутилась тем, что он "развалился с ее валенком в ее вольере". Потом она сделала несколько попыток пойти на контакт, "но Сева был полностью поглощён своей бурной игровой деятельностью и не намеревался делиться ни трофеями, ни своим вниманием".

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Свидание не по плану: первая встреча львицы и льва в Челябинском зоопарке Льва, появившегося в зоопарке Челябинска год назад, впервые выпустили в вольер к львице, она поприветствовала его оплеухой. В зоопарке РИА Новости уточнили, что льву Северу-Алаю 1,5 года, он появился тут в марте 2022 года, а львице Киаре в апреле исполнится 1 год, она в Челябинске с ноября 2022 года. 2023-03-29T17:59 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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челябинск, россия, животные