Рейтинг@Mail.ru
Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 29.03.2023 (обновлено: 18:27 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lvy-1861663236.html
Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом
Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом - РИА Новости, 29.03.2023
Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом
Льва, появившегося в зоопарке Челябинска год назад, впервые выпустили в вольер к львице, она поприветствовала его оплеухой, сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:59
2023-03-29T18:27
челябинск
россия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861669915_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9932d71c1f18864a78ead0fa5cc892e5.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар – РИА Новости. Льва, появившегося в зоопарке Челябинска год назад, впервые выпустили в вольер к львице, она поприветствовала его оплеухой, сообщила пресс-служба зоопарка. В зоопарке РИА Новости уточнили, что льву Северу-Алаю 1,5 года, он появился тут в марте 2022 года, а львице Киаре в апреле исполнится 1 год, она в Челябинске с ноября 2022 года. "Состоялось первое недолгое свидание наших львов. Север-Алай зашел в вольер Киары, но вместо крепких объятий самец получил знатную оплеуху за непрошеный визит на территорию маленькой хищницы. Но лев совершенно не расстроился, ведь в вольере нашлось столько игрушек, что их хозяйка сразу переслала интересовать подростка. Сева не отказывал себе ни в чем: гонял шар для боулинга и канистру, грыз бревно и увлёкся очередным валенком", - говорится в сообщении. Зоопарк добавляет, что львица сначала испугалась гостя, потом заинтересовалась и даже возмутилась тем, что он "развалился с ее валенком в ее вольере". Потом она сделала несколько попыток пойти на контакт, "но Сева был полностью поглощён своей бурной игровой деятельностью и не намеревался делиться ни трофеями, ни своим вниманием".
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Свидание не по плану: первая встреча львицы и льва в Челябинском зоопарке
Льва, появившегося в зоопарке Челябинска год назад, впервые выпустили в вольер к львице, она поприветствовала его оплеухой. В зоопарке РИА Новости уточнили, что льву Северу-Алаю 1,5 года, он появился тут в марте 2022 года, а львице Киаре в апреле исполнится 1 год, она в Челябинске с ноября 2022 года.
2023-03-29T17:59
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861669915_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_867f8be4a411c27d8f3a7dad12a2c0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, россия, животные
Челябинск, Россия, Животные
Челябинский зоопарк показал неудачное знакомство львицы со львом

Львица из челябинского зоопарка встретила оплеухой попавшего к ней в клетку льва

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар – РИА Новости. Льва, появившегося в зоопарке Челябинска год назад, впервые выпустили в вольер к львице, она поприветствовала его оплеухой, сообщила пресс-служба зоопарка.
В зоопарке РИА Новости уточнили, что льву Северу-Алаю 1,5 года, он появился тут в марте 2022 года, а львице Киаре в апреле исполнится 1 год, она в Челябинске с ноября 2022 года.
"Состоялось первое недолгое свидание наших львов. Север-Алай зашел в вольер Киары, но вместо крепких объятий самец получил знатную оплеуху за непрошеный визит на территорию маленькой хищницы. Но лев совершенно не расстроился, ведь в вольере нашлось столько игрушек, что их хозяйка сразу переслала интересовать подростка. Сева не отказывал себе ни в чем: гонял шар для боулинга и канистру, грыз бревно и увлёкся очередным валенком", - говорится в сообщении.
Зоопарк добавляет, что львица сначала испугалась гостя, потом заинтересовалась и даже возмутилась тем, что он "развалился с ее валенком в ее вольере". Потом она сделала несколько попыток пойти на контакт, "но Сева был полностью поглощён своей бурной игровой деятельностью и не намеревался делиться ни трофеями, ни своим вниманием".
"Сегодня они даже буянили": в Московском зоопарке проснулись медведи
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

Сотрудники Московского зоопарка подготавливают еду в вольере для медведей, которые проснулись после зимней спячки

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

Гималайский медведь Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

Гималайский медведь Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 8

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ЧелябинскРоссияЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала