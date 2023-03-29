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Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР - РИА Новости, 29.03.2023
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:20
2023-03-29T12:20
2023-03-29T12:49
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной Республики.Врио главы ЛНР поручил создать ликвидационную комиссию из числа государственных гражданских служащих и сотрудников соответствующих исполнительных органов государственной власти. Согласно указу, упраздняются в том числе министерства и Народная милиция ЛНР.Завершить процедуру ликвидации планируется не позднее 1 июня 2023 года.Пасечник также подписал указ об упразднении администрации главы Луганской Народной Республики. В ЛНР создадут ликвидационную комиссию в количестве четырех человек. Председателем комиссии назначена первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода.
https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, лнр, луганская область, украина, россия
В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, ЛНР, Луганская область, Украина, Россия
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти
ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной Республики.
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"Упразднить исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики", - говорится в указе.
Врио главы ЛНР поручил создать ликвидационную комиссию из числа государственных гражданских служащих и сотрудников соответствующих исполнительных органов государственной власти. Согласно указу, упраздняются в том числе министерства и Народная милиция ЛНР.
Завершить процедуру ликвидации планируется не позднее 1 июня 2023 года.
Пасечник также подписал указ об упразднении администрации главы Луганской Народной Республики. В ЛНР создадут ликвидационную комиссию в количестве четырех человек. Председателем комиссии назначена первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода.
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