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Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР - РИА Новости, 29.03.2023
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12:20 29.03.2023 (обновлено: 12:49 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lnr-1861496424.html
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР - РИА Новости, 29.03.2023
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:20
2023-03-29T12:49
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной Республики.Врио главы ЛНР поручил создать ликвидационную комиссию из числа государственных гражданских служащих и сотрудников соответствующих исполнительных органов государственной власти. Согласно указу, упраздняются в том числе министерства и Народная милиция ЛНР.Завершить процедуру ликвидации планируется не позднее 1 июня 2023 года.Пасечник также подписал указ об упразднении администрации главы Луганской Народной Республики. В ЛНР создадут ликвидационную комиссию в количестве четырех человек. Председателем комиссии назначена первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода.
https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, лнр, луганская область, украина, россия
В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, ЛНР, Луганская область, Украина, Россия
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной Республики.
«
"Упразднить исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики", - говорится в указе.
Врио главы ЛНР поручил создать ликвидационную комиссию из числа государственных гражданских служащих и сотрудников соответствующих исполнительных органов государственной власти. Согласно указу, упраздняются в том числе министерства и Народная милиция ЛНР.
Завершить процедуру ликвидации планируется не позднее 1 июня 2023 года.
Пасечник также подписал указ об упразднении администрации главы Луганской Народной Республики. В ЛНР создадут ликвидационную комиссию в количестве четырех человек. Председателем комиссии назначена первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода.
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