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Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР

Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР - РИА Новости, 29.03.2023

Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:20

2023-03-29T12:20

2023-03-29T12:49

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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов государственной власти ЛНР, сообщает правительство Луганской Народной Республики.Врио главы ЛНР поручил создать ликвидационную комиссию из числа государственных гражданских служащих и сотрудников соответствующих исполнительных органов государственной власти. Согласно указу, упраздняются в том числе министерства и Народная милиция ЛНР.Завершить процедуру ликвидации планируется не позднее 1 июня 2023 года.Пасечник также подписал указ об упразднении администрации главы Луганской Народной Республики. В ЛНР создадут ликвидационную комиссию в количестве четырех человек. Председателем комиссии назначена первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода.

https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, лнр, луганская область, украина, россия