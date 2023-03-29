https://ria.ru/20230329/lada-1861531794.html

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда запустят производство Lada в Петербурге

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда запустят производство Lada в Петербурге - РИА Новости, 29.03.2023

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда запустят производство Lada в Петербурге

"АвтоВАЗ" намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами во втором квартале 2023 года, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:35

2023-03-29T13:35

2023-03-29T17:18

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авто

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автоваз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами во втором квартале 2023 года, говорится в сообщении компании. Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. "Совместно с партнерами из дружественных стран "АвтоВАЗ" готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D. Всего же в 2023 году "АвтоВАЗ" планирует произвести более 400 тысяч автомобилей", - отметили в компании. В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230316/integratsiya-1858431715.html

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экономика, авто, санкт-петербург, ижевск, тольятти, максим соколов, автоваз, renault, renault clio, lada vesta, renault s.a, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"