https://ria.ru/20230329/kuba-1861409892.html

Эксперт рассказал о работе системы "Мир" на Кубе

Эксперт рассказал о работе системы "Мир" на Кубе - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперт рассказал о работе системы "Мир" на Кубе

Карты российской платежной системы "Мир" будут востребованы в туристических зонах Кубы, считает заместитель директора Института прикладных экономических... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T01:02

2023-03-29T01:02

2023-03-29T01:02

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" будут востребованы в туристических зонах Кубы, считает заместитель директора Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский. Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. В настоящий момент с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах - работа над полной функциональностью системы продолжается. "Куба, по крайне мере её курортные регионы, – достаточно популярное место для российских туристов, и если туристы, находясь там, будут иметь возможность пользоваться привычной российской карточкой, конечно, это им удобно. Поэтому, думаю, что все местные продавцы, компании тоже будут внедрять такую возможность", — сказал РИА Новости Дробышевский. По его словам, внедрения карт "Мир" можно ожидать в тех странах, которые сейчас открыты для российских туристов - потенциал для ее использования есть в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Индонезии и странах СНГ, однако это во многом политический вопрос. Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее сообщал в интервью РИА Новости, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Корреспондент РИА Новости сообщил 14 марта, что банкоматы в кубинской столице начали принимать карты "Мир". Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230329/mir-1861407787.html

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

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новости - туризм, куба, абхазия, армения, в мире