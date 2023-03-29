https://ria.ru/20230329/koshanov-1861447178.html

Экс-спикер нижней палаты парламента Казахстана Кошанов вновь возглавил ее

Экс-спикер нижней палаты парламента Казахстана Кошанов вновь возглавил ее - РИА Новости, 29.03.2023

Экс-спикер нижней палаты парламента Казахстана Кошанов вновь возглавил ее

Спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана седьмого созыва, председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов решением депутатов вновь избран на пост... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:50

2023-03-29T09:50

2023-03-29T09:50

в мире

казахстан

ерлан кошанов

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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана седьмого созыва, председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов решением депутатов вновь избран на пост руководителя палаты, передает корреспондент РИА Новости.Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения. В среду депутаты нового созыва собрались на первое заседание.Депутаты предложили кандидатуру Кошанова на пост спикера мажилиса нового созыва, после чего состоялось голосование по данному вопросу."Решение принято", - сказал глава Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров, который, согласно законодательству, председательствует на заседании мажилиса до избрания спикера.Кошанов работал в должности спикера с 1 февраля 2022 года до 19 января 2023 года.

https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860829529.html

казахстан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, ерлан кошанов