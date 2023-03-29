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У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф - РИА Новости, 29.03.2023
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф, сообщает Collider. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:00
2023-03-29T04:00
2023-03-29T04:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф, сообщает Collider. Два других спин-оффа — фильм "Балерина" с Аной де Армас и сериал "Континенталь". Первый фильм франшизы вышел девять лет назад. Главный герой проекта — наемник Джон Уик. Он планировал уйти на пенсию, но прошлое его не оставляет. Экшен-сцены, хореография боев, разнообразные локации сделали серию культовой. Недавно в РФ и СНГ вышел в кинотеатрах четвертый фильм об Уике. Он стал лидером проката.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, знаменитости, звезды, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Киану Ривз, Знаменитости, звезды, что посмотреть
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф
Третий спин-офф появится у франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом