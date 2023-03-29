https://ria.ru/20230329/kino-1861205452.html

У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф

У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф - РИА Новости, 29.03.2023

У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф

У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф, сообщает Collider. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:00

2023-03-29T04:00

2023-03-29T04:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф, сообщает Collider. Два других спин-оффа — фильм "Балерина" с Аной де Армас и сериал "Континенталь". Первый фильм франшизы вышел девять лет назад. Главный герой проекта — наемник Джон Уик. Он планировал уйти на пенсию, но прошлое его не оставляет. Экшен-сцены, хореография боев, разнообразные локации сделали серию культовой. Недавно в РФ и СНГ вышел в кинотеатрах четвертый фильм об Уике. Он стал лидером проката.

https://ria.ru/20230327/kino-1861039860.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, знаменитости, звезды, что посмотреть