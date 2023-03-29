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У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф - РИА Новости, 29.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/kino-1861205452.html
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф - РИА Новости, 29.03.2023
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф, сообщает Collider. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:00
2023-03-29T04:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф, сообщает Collider. Два других спин-оффа — фильм "Балерина" с Аной де Армас и сериал "Континенталь". Первый фильм франшизы вышел девять лет назад. Главный герой проекта — наемник Джон Уик. Он планировал уйти на пенсию, но прошлое его не оставляет. Экшен-сцены, хореография боев, разнообразные локации сделали серию культовой. Недавно в РФ и СНГ вышел в кинотеатрах четвертый фильм об Уике. Он стал лидером проката.
https://ria.ru/20230327/kino-1861039860.html
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новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, знаменитости, звезды, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Киану Ривз, Знаменитости, звезды, что посмотреть
У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф

Третий спин-офф появится у франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом

© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. У франшизы "Джон Уик" появится третий спин-офф, сообщает Collider.
«
"Мы работает еще над одним фильмом. Думаю, объявим его через месяц или два. Надеюсь, потом последуют "Балерина 2", "Джон Уик 5" и другие", — поделилась планами продюсер Эрика Ли.
Два других спин-оффа — фильм "Балерина" с Аной де Армас и сериал "Континенталь".
Первый фильм франшизы вышел девять лет назад. Главный герой проекта — наемник Джон Уик. Он планировал уйти на пенсию, но прошлое его не оставляет. Экшен-сцены, хореография боев, разнообразные локации сделали серию культовой.
Недавно в РФ и СНГ вышел в кинотеатрах четвертый фильм об Уике. Он стал лидером проката.
Переводчик
В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик"
27 марта, 19:17
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКиану РивзЗнаменитостизвездычто посмотреть
 
 
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