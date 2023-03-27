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Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 27.03.2023
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Культура
 
12:30 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kino-1860861523.html
Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд
Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 27.03.2023
Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд
Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 348 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:30
2023-03-27T12:30
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дамир юсупов
что посмотреть
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 348 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Это продолжение культовой франшизы о наемнике, у которого убили щенка. Собаку ему до своей смерти подарила супруга. В фильме много экшн-сцен и звездный актерский состав: Киану Ривз, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие. На второй строчке мультфильм "Коты Эрмитажа". Его касса пополнилась на 97,4 миллиона рублей. В картине рассказываете о коте Винсенте и его друге-мышке Морисе. Они оказываются в Эрмитаже. Морис мечтает полакомиться шедевром мировой живописи, а Винсент — стать своим среди котов институции, но и бросать приятеля-грызуна пушистый герой тоже не хочет.На третьем месте драма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", собравшая 92,9 миллиона рублей. Картина основана на реальных событиях. В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов совершил аварийную посадку самолета на кукурузное поле. Проект посвящен тому, как Юсупов пришел в профессию. Четвертой стала комедийная мелодрама "Поехавшая" со сборами 51,5 миллиона рублей. Аня Смолина отправилась на велосипеде в Магадан. Девушка хочет помириться с матерью. Замыкает пятерку лидеров военная драма "Праведник", собрав 17,9 миллиона рублей. Офицер Николай Киселев в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
https://ria.ru/20230323/kino-1859981583.html
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новости культуры, кино и сериалы, дамир юсупов, что посмотреть , киану ривз
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Дамир Юсупов, что посмотреть , Киану Ривз
Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд

"Джон Уик 4" собрал 348 миллионов рублей за уикенд и стал лидером проката в России и СНГ

© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 348 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Это продолжение культовой франшизы о наемнике, у которого убили щенка. Собаку ему до своей смерти подарила супруга. В фильме много экшн-сцен и звездный актерский состав: Киану Ривз, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие.
Кадр из мультфильма Коты Эрмитажа
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23 марта, 11:17
На второй строчке мультфильм "Коты Эрмитажа". Его касса пополнилась на 97,4 миллиона рублей. В картине рассказываете о коте Винсенте и его друге-мышке Морисе. Они оказываются в Эрмитаже. Морис мечтает полакомиться шедевром мировой живописи, а Винсент — стать своим среди котов институции, но и бросать приятеля-грызуна пушистый герой тоже не хочет.
На третьем месте драма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", собравшая 92,9 миллиона рублей. Картина основана на реальных событиях. В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов совершил аварийную посадку самолета на кукурузное поле. Проект посвящен тому, как Юсупов пришел в профессию.
© Централ Партнершип, 2022Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Кадр из фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы
© Централ Партнершип, 2022
Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Четвертой стала комедийная мелодрама "Поехавшая" со сборами 51,5 миллиона рублей. Аня Смолина отправилась на велосипеде в Магадан. Девушка хочет помириться с матерью.
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Поехавшая"
Кадр из фильма Поехавшая
Кадр из фильма "Поехавшая"
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 2
Кадр из фильма "Поехавшая"
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
1 из 2
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 2
Замыкает пятерку лидеров военная драма "Праведник", собрав 17,9 миллиона рублей. Офицер Николай Киселев в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
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