https://ria.ru/20230327/kino-1860861523.html

Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд

Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 27.03.2023

Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд

Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 348 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:30

2023-03-27T12:30

2023-03-27T12:30

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 348 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Это продолжение культовой франшизы о наемнике, у которого убили щенка. Собаку ему до своей смерти подарила супруга. В фильме много экшн-сцен и звездный актерский состав: Киану Ривз, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие. На второй строчке мультфильм "Коты Эрмитажа". Его касса пополнилась на 97,4 миллиона рублей. В картине рассказываете о коте Винсенте и его друге-мышке Морисе. Они оказываются в Эрмитаже. Морис мечтает полакомиться шедевром мировой живописи, а Винсент — стать своим среди котов институции, но и бросать приятеля-грызуна пушистый герой тоже не хочет.На третьем месте драма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", собравшая 92,9 миллиона рублей. Картина основана на реальных событиях. В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов совершил аварийную посадку самолета на кукурузное поле. Проект посвящен тому, как Юсупов пришел в профессию. Четвертой стала комедийная мелодрама "Поехавшая" со сборами 51,5 миллиона рублей. Аня Смолина отправилась на велосипеде в Магадан. Девушка хочет помириться с матерью. Замыкает пятерку лидеров военная драма "Праведник", собрав 17,9 миллиона рублей. Офицер Николай Киселев в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.

https://ria.ru/20230323/kino-1859981583.html

https://ria.ru/20230323/kino-1860072489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дамир юсупов, что посмотреть , киану ривз