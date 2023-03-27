Фильм "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 348 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Это продолжение культовой франшизы о наемнике, у которого убили щенка. Собаку ему до своей смерти подарила супруга. В фильме много экшн-сцен и звездный актерский состав: Киану Ривз, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие. На второй строчке мультфильм "Коты Эрмитажа". Его касса пополнилась на 97,4 миллиона рублей. В картине рассказываете о коте Винсенте и его друге-мышке Морисе. Они оказываются в Эрмитаже. Морис мечтает полакомиться шедевром мировой живописи, а Винсент — стать своим среди котов институции, но и бросать приятеля-грызуна пушистый герой тоже не хочет.На третьем месте драма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", собравшая 92,9 миллиона рублей. Картина основана на реальных событиях. В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов совершил аварийную посадку самолета на кукурузное поле. Проект посвящен тому, как Юсупов пришел в профессию. Четвертой стала комедийная мелодрама "Поехавшая" со сборами 51,5 миллиона рублей. Аня Смолина отправилась на велосипеде в Магадан. Девушка хочет помириться с матерью. Замыкает пятерку лидеров военная драма "Праведник", собрав 17,9 миллиона рублей. Офицер Николай Киселев в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 348 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Это продолжение культовой франшизы о наемнике, у которого убили щенка. Собаку ему до своей смерти подарила супруга. В фильме много экшн-сцен и звездный актерский состав: Киану Ривз, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн и другие.
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"
23 марта, 11:17
На второй строчке мультфильм "Коты Эрмитажа". Его касса пополнилась на 97,4 миллиона рублей. В картине рассказываете о коте Винсенте и его друге-мышке Морисе. Они оказываются в Эрмитаже. Морис мечтает полакомиться шедевром мировой живописи, а Винсент — стать своим среди котов институции, но и бросать приятеля-грызуна пушистый герой тоже не хочет.
На третьем месте драма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", собравшая 92,9 миллиона рублей. Картина основана на реальных событиях. В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов совершил аварийную посадку самолета на кукурузное поле. Проект посвящен тому, как Юсупов пришел в профессию.
Замыкает пятерку лидеров военная драма "Праведник", собрав 17,9 миллиона рублей. Офицер Николай Киселев в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Появились первые кадры фильма Шахназарова о бандитской Москве
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.