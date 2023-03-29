https://ria.ru/20230329/kazakhstan-1861443326.html

Кошанова предложили на должность главы нижней палаты парламента Казахстана

Кошанова предложили на должность главы нижней палаты парламента Казахстана - РИА Новости, 29.03.2023

Кошанова предложили на должность главы нижней палаты парламента Казахстана

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана нового созыва на первом пленарном заседании в среду предложили кандидатуру экс-спикера Ерлана Кошанова на должность РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:28

2023-03-29T09:28

2023-03-29T09:28

в мире

казахстан

ерлан кошанов

касым-жомарт токаев

парламент казахстана

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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Казахстана нового созыва на первом пленарном заседании в среду предложили кандидатуру экс-спикера Ерлана Кошанова на должность руководителя палаты, передает корреспондент РИА Новости. Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения. Кошанов работал в должности спикера с 1 февраля 2022 года до 19 января 2023 года, в тот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил палату и назначил внеочередные выборы депутатов.

https://ria.ru/20230327/amanat-1859070003.html

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Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, ерлан кошанов, касым-жомарт токаев, парламент казахстана