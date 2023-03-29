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Кошанова предложили на должность главы нижней палаты парламента Казахстана
Кошанова предложили на должность главы нижней палаты парламента Казахстана - РИА Новости, 29.03.2023
Кошанова предложили на должность главы нижней палаты парламента Казахстана
Депутаты нижней палаты парламента Казахстана нового созыва на первом пленарном заседании в среду предложили кандидатуру экс-спикера Ерлана Кошанова на должность РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:28
2023-03-29T09:28
2023-03-29T09:28
в мире
казахстан
ерлан кошанов
касым-жомарт токаев
парламент казахстана
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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Казахстана нового созыва на первом пленарном заседании в среду предложили кандидатуру экс-спикера Ерлана Кошанова на должность руководителя палаты, передает корреспондент РИА Новости. Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения. Кошанов работал в должности спикера с 1 февраля 2022 года до 19 января 2023 года, в тот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил палату и назначил внеочередные выборы депутатов.
https://ria.ru/20230327/amanat-1859070003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, ерлан кошанов, касым-жомарт токаев, парламент казахстана
В мире, Казахстан, Ерлан Кошанов, Касым-Жомарт Токаев, Парламент Казахстана
Кошанова предложили на должность главы нижней палаты парламента Казахстана
Экс-главу нижней палаты парламента Казахстана Кошанова предложили на должность спикера
АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Казахстана нового созыва на первом пленарном заседании в среду предложили кандидатуру экс-спикера Ерлана Кошанова на должность руководителя палаты, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения.
«
"Предлагаю кандидатуру... председателя партии "Аманат" Кошанова Ерлана Жакановича", - сказал депутат Бактыкожа Измухамбетов.
Кошанов работал в должности спикера с 1 февраля 2022 года до 19 января 2023 года, в тот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
распустил палату и назначил внеочередные выборы депутатов.