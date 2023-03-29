https://ria.ru/20230329/kaliningrad-1861625439.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Калининград
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Калининград - РИА Новости, 29.03.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Калининград
Туроператоры рассказали, сколько стоят каникулы в Калининграде на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:52
2023-03-29T16:52
2023-03-29T16:52
туризм
туризм
новости - туризм
калининград
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят каникулы в Калининграде на майские праздники, сообщает АТОР.Спрос на направление на десять процентов выше, чем год назад. Причем пик продаж ожидается после 10 апреля — все чаще путешественники приобретают путевки в последний момент, говорят эксперты. Между тем, многие отели региона остановили продажи не только на длинные майские каникулы, но и на лето — уже нет мест.В среднем объекты размещения в городе подорожали на 15 процентов. Стоимость авиабилетов в Калининград за год выросла существеннее: перелет с багажом обойдется сейчас в сумму от 21 тысячи рублей."Цены на дорогу поднялись за год с девяти тысяч рублей до 15 тысяч рублей, и это без багажа. Получается, что траты на перелет сопоставимы со стоимостью наземных услуг. Туристам это в коротких турах не нравится", – рассказал вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Рост стоимости авиаперевозки снижает спрос на поездки в Калининград. "Дальше, к пиковым датам, билеты будут еще дороже", — прогнозирует директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.По данным Национального туроператора "Алеан", на праздничные даты в продаже уже почти не осталось билетов, но еще можно забронировать места на рейсах с вылетом и возвращением между длинными выходными.Стоимость туров на двоих начинается от 30 тысяч рублей. За эти деньги можно провести четыре ночи в отеле и посетить экскурсии. Авиабилеты придется приобрести отдельно. Тур "под ключ" — с проездными документами, двумя ночами в гостинице и экскурсиями стоит от 44 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, калининград, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининград, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Калининград
АТОР: цены туров в Калининград на майские праздники начинаются от 30 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоят каникулы в Калининграде на майские праздники, сообщает
АТОР.
Спрос на направление на десять процентов выше, чем год назад. Причем пик продаж ожидается после 10 апреля — все чаще путешественники приобретают путевки в последний момент, говорят эксперты. Между тем, многие отели региона остановили продажи не только на длинные майские каникулы, но и на лето — уже нет мест.
В среднем объекты размещения в городе подорожали на 15 процентов. Стоимость авиабилетов в Калининград за год выросла существеннее: перелет с багажом обойдется сейчас в сумму от 21 тысячи рублей.
"Цены на дорогу поднялись за год с девяти тысяч рублей до 15 тысяч рублей, и это без багажа. Получается, что траты на перелет сопоставимы со стоимостью наземных услуг. Туристам это в коротких турах не нравится", – рассказал вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин
" Сергей Ромашкин
.
Рост стоимости авиаперевозки снижает спрос на поездки в Калининград. "Дальше, к пиковым датам, билеты будут еще дороже", — прогнозирует директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена
Громова.
По данным Национального туроператора "Алеан", на праздничные даты в продаже уже почти не осталось билетов, но еще можно забронировать места на рейсах с вылетом и возвращением между длинными выходными.
Стоимость туров на двоих начинается от 30 тысяч рублей. За эти деньги можно провести четыре ночи в отеле и посетить экскурсии. Авиабилеты придется приобрести отдельно. Тур "под ключ" — с проездными документами, двумя ночами в гостинице и экскурсиями стоит от 44 тысяч рублей на двоих.
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