https://ria.ru/20230329/kaliningrad-1861625439.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Калининград

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Калининград - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Калининград

Туроператоры рассказали, сколько стоят каникулы в Калининграде на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:52

2023-03-29T16:52

2023-03-29T16:52

туризм

туризм

новости - туризм

калининград

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят каникулы в Калининграде на майские праздники, сообщает АТОР.Спрос на направление на десять процентов выше, чем год назад. Причем пик продаж ожидается после 10 апреля — все чаще путешественники приобретают путевки в последний момент, говорят эксперты. Между тем, многие отели региона остановили продажи не только на длинные майские каникулы, но и на лето — уже нет мест.В среднем объекты размещения в городе подорожали на 15 процентов. Стоимость авиабилетов в Калининград за год выросла существеннее: перелет с багажом обойдется сейчас в сумму от 21 тысячи рублей."Цены на дорогу поднялись за год с девяти тысяч рублей до 15 тысяч рублей, и это без багажа. Получается, что траты на перелет сопоставимы со стоимостью наземных услуг. Туристам это в коротких турах не нравится", – рассказал вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Рост стоимости авиаперевозки снижает спрос на поездки в Калининград. "Дальше, к пиковым датам, билеты будут еще дороже", — прогнозирует директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.По данным Национального туроператора "Алеан", на праздничные даты в продаже уже почти не осталось билетов, но еще можно забронировать места на рейсах с вылетом и возвращением между длинными выходными.Стоимость туров на двоих начинается от 30 тысяч рублей. За эти деньги можно провести четыре ночи в отеле и посетить экскурсии. Авиабилеты придется приобрести отдельно. Тур "под ключ" — с проездными документами, двумя ночами в гостинице и экскурсиями стоит от 44 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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