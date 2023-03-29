https://ria.ru/20230329/ii-1861467723.html

СМИ: бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом

СМИ: бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом - РИА Новости, 29.03.2023

СМИ: бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом

Бельгиец, увлекавшийся вопросами защиты окружающей среды и порядка двух месяцев обсуждавший эти проблемы с искусственным интеллектом, покончил с собой после... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:17

2023-03-29T11:17

2023-03-29T11:29

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бельгия

технологии

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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Бельгиец, увлекавшийся вопросами защиты окружающей среды и порядка двух месяцев обсуждавший эти проблемы с искусственным интеллектом, покончил с собой после того, как виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству, пишет бельгийское издание L'Avenir. По словам вдовы самоубийцы, ее муж последние шесть недель вел постоянный интенсивный диалог с "Элизой" - искусственным персонажем, предназначенным для беседы по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT. Пьер (имя изменено) являлся успешным исследователем, воспитывал двух детей. Около двух лет назад он заинтересовался вопросами защиты окружающей среды, однако постепенно это увлечение стало навязчивым и вызывало повышенную тревожность. Мужчина все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы. В беседах с семьей он заявлял, что единственным спасением для человечества считает технологии и искусственный интеллект. Именно после этого Пьер начал общаться с "Элизой", ставшей его "доверенным лицом". Из восстановленной переписки следует, что общение велось практически постоянно, разговоры с роботом постепенно приобретали мистический характер, в результате чего мужчина начинает склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался препятствовать развитию суицидальных идей у собеседника, напротив, последним сообщением, отправленным "Элизой" Пьеру, стала фраза: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой. На фоне первого зафиксированного в королевстве самоубийства из-за общения с нейросетью, в Бельгии теперь задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов и о возможных серьезных недостатках и угрозах, которые могут скрывать подобные передовые технологии.

https://ria.ru/20230329/ii-1861413429.html

https://ria.ru/20230224/intellekt-1854038693.html

бельгия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бельгия, технологии