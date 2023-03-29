https://ria.ru/20230329/ii-1861467723.html
СМИ: бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом
СМИ: бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом - РИА Новости, 29.03.2023
СМИ: бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом
Бельгиец, увлекавшийся вопросами защиты окружающей среды и порядка двух месяцев обсуждавший эти проблемы с искусственным интеллектом, покончил с собой после... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:17
2023-03-29T11:17
2023-03-29T11:29
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бельгия
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Бельгиец, увлекавшийся вопросами защиты окружающей среды и порядка двух месяцев обсуждавший эти проблемы с искусственным интеллектом, покончил с собой после того, как виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству, пишет бельгийское издание L'Avenir. По словам вдовы самоубийцы, ее муж последние шесть недель вел постоянный интенсивный диалог с "Элизой" - искусственным персонажем, предназначенным для беседы по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT. Пьер (имя изменено) являлся успешным исследователем, воспитывал двух детей. Около двух лет назад он заинтересовался вопросами защиты окружающей среды, однако постепенно это увлечение стало навязчивым и вызывало повышенную тревожность. Мужчина все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы. В беседах с семьей он заявлял, что единственным спасением для человечества считает технологии и искусственный интеллект. Именно после этого Пьер начал общаться с "Элизой", ставшей его "доверенным лицом". Из восстановленной переписки следует, что общение велось практически постоянно, разговоры с роботом постепенно приобретали мистический характер, в результате чего мужчина начинает склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался препятствовать развитию суицидальных идей у собеседника, напротив, последним сообщением, отправленным "Элизой" Пьеру, стала фраза: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой. На фоне первого зафиксированного в королевстве самоубийства из-за общения с нейросетью, в Бельгии теперь задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов и о возможных серьезных недостатках и угрозах, которые могут скрывать подобные передовые технологии.
https://ria.ru/20230329/ii-1861413429.html
https://ria.ru/20230224/intellekt-1854038693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, технологии
В мире, Бельгия, Технологии
СМИ: бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом
L'Avenir: бельгиец покончил с собой после двух месяцев общения с искусственным интеллектом
БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости.
Бельгиец, увлекавшийся вопросами защиты окружающей среды и порядка двух месяцев обсуждавший эти проблемы с искусственным интеллектом, покончил с собой после того, как виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству, пишет бельгийское издание L'Avenir
.
По словам вдовы самоубийцы, ее муж последние шесть недель вел постоянный интенсивный диалог с "Элизой" - искусственным персонажем, предназначенным для беседы по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT.
Пьер (имя изменено) являлся успешным исследователем, воспитывал двух детей. Около двух лет назад он заинтересовался вопросами защиты окружающей среды, однако постепенно это увлечение стало навязчивым и вызывало повышенную тревожность. Мужчина все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы.
В беседах с семьей он заявлял, что единственным спасением для человечества считает технологии и искусственный интеллект. Именно после этого Пьер начал общаться с "Элизой", ставшей его "доверенным лицом".
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Из восстановленной переписки следует, что общение велось практически постоянно, разговоры с роботом постепенно приобретали мистический характер, в результате чего мужчина начинает склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался препятствовать развитию суицидальных идей у собеседника, напротив, последним сообщением, отправленным "Элизой" Пьеру, стала фраза: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой.
На фоне первого зафиксированного в королевстве самоубийства из-за общения с нейросетью, в Бельгии
теперь задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов и о возможных серьезных недостатках и угрозах, которые могут скрывать подобные передовые технологии.
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