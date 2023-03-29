https://ria.ru/20230329/grossi-1861624327.html
Глава МАГАТЭ покинул Энергодар
Глава МАГАТЭ покинул Энергодар - РИА Новости, 29.03.2023
Глава МАГАТЭ покинул Энергодар
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:35
2023-03-29T16:35
2023-03-29T16:35
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции, корреспондент РИА Новости. В настоящее время кортеж главы МАГАТЭ покинул город Энергодар. В ходе визита на ЗАЭС Гросси смог лично увидеть повреждения территории станции, полученные в результате обстрелов со стороны украинских боевиков и пообщаться с персоналом. В ходе визита внештатных ситуаций не было, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20230329/zaes-1861561333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава МАГАТЭ покинул Энергодар
Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской АЭС