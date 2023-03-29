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Глава МАГАТЭ покинул Энергодар - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/grossi-1861624327.html
Глава МАГАТЭ покинул Энергодар
Глава МАГАТЭ покинул Энергодар - РИА Новости, 29.03.2023
Глава МАГАТЭ покинул Энергодар
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:35
2023-03-29T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
россия
украина
энергодар
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции, корреспондент РИА Новости. В настоящее время кортеж главы МАГАТЭ покинул город Энергодар. В ходе визита на ЗАЭС Гросси смог лично увидеть повреждения территории станции, полученные в результате обстрелов со стороны украинских боевиков и пообщаться с персоналом. В ходе визита внештатных ситуаций не было, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, россия, украина, энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ покинул Энергодар

Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции, корреспондент РИА Новости.
В настоящее время кортеж главы МАГАТЭ покинул город Энергодар. В ходе визита на ЗАЭС Гросси смог лично увидеть повреждения территории станции, полученные в результате обстрелов со стороны украинских боевиков и пообщаться с персоналом. В ходе визита внештатных ситуаций не было, передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭРоссияУкраинаЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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