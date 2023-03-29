https://ria.ru/20230329/grossi-1861624327.html

Глава МАГАТЭ покинул Энергодар

Глава МАГАТЭ покинул Энергодар - РИА Новости, 29.03.2023

Глава МАГАТЭ покинул Энергодар

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:35

2023-03-29T16:35

2023-03-29T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

россия

украина

энергодар

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861533502_0:323:2167:1542_1920x0_80_0_0_7b6a440853bd2f98c45d89d0044a8864.jpg

ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар после посещения Запорожской атомной электростанции, корреспондент РИА Новости. В настоящее время кортеж главы МАГАТЭ покинул город Энергодар. В ходе визита на ЗАЭС Гросси смог лично увидеть повреждения территории станции, полученные в результате обстрелов со стороны украинских боевиков и пообщаться с персоналом. В ходе визита внештатных ситуаций не было, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230329/zaes-1861561333.html

россия

украина

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рафаэль гросси, магатэ, россия, украина, энергодар, запорожская область, запорожская аэс