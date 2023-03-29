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МИД заявил об отсутствии планов визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву - РИА Новости, 29.03.2023
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14:15 29.03.2023 (обновлено: 14:22 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/grossi-1861548398.html
МИД заявил об отсутствии планов визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву
МИД заявил об отсутствии планов визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву - РИА Новости, 29.03.2023
МИД заявил об отсутствии планов визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву
Планов визита гендиректора МАГАТЭ в Москву нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:15
2023-03-29T14:22
в мире
магатэ
москва
рафаэль гросси
сергей рябков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Планов визита гендиректора МАГАТЭ в Москву нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230329/putin-1861514580.html
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в мире, магатэ, москва, рафаэль гросси, сергей рябков
В мире, МАГАТЭ, Москва, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков
МИД заявил об отсутствии планов визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву

Замглавы МИД Рябков: планов визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву в настоящий момент нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Планов визита гендиректора МАГАТЭ в Москву нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси
Вчера, 12:54
 
В миреМАГАТЭМоскваРафаэль ГроссиСергей Рябков
 
 
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