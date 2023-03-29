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В Ленинградской области завели дело на женщину, морившую дочь голодом
В Ленинградской области завели дело на женщину, морившую дочь голодом - РИА Новости, 29.03.2023
В Ленинградской области завели дело на женщину, морившую дочь голодом
В Ленинградской области женщине предъявлено обвинение по уголовному делу после того, как ее 2-летний ребенок попал в больницу с дефицитом массы тела, сообщили в РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:05
2023-03-29T17:05
2023-03-29T17:05
происшествия
ленинградская область
россия
тихвин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. В Ленинградской области женщине предъявлено обвинение по уголовному делу после того, как ее 2-летний ребенок попал в больницу с дефицитом массы тела, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области женщине 2001 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Как установлено следствием, обвиняемая из Тихвина, не желая проявлять заботу о дочери 2021 года рождения, "систематически не исполняла родительские обязанности, в связи с чем ребенок с тяжелой степенью дефицита массы тела был экстренно госпитализирован в больницу". В настоящее время ребенок изъят из семьи и передан под опеку, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
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происшествия, ленинградская область, россия, тихвин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Тихвин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области завели дело на женщину, морившую дочь голодом
В Ленинградской области женщина в Тихвине довела голодом дочь до больницы, СК завел дело