https://ria.ru/20230329/golod-1861642450.html

В Ленинградской области завели дело на женщину, морившую дочь голодом

В Ленинградской области завели дело на женщину, морившую дочь голодом - РИА Новости, 29.03.2023

В Ленинградской области завели дело на женщину, морившую дочь голодом

В Ленинградской области женщине предъявлено обвинение по уголовному делу после того, как ее 2-летний ребенок попал в больницу с дефицитом массы тела, сообщили в РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:05

2023-03-29T17:05

2023-03-29T17:05

происшествия

ленинградская область

россия

тихвин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. В Ленинградской области женщине предъявлено обвинение по уголовному делу после того, как ее 2-летний ребенок попал в больницу с дефицитом массы тела, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области женщине 2001 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Как установлено следствием, обвиняемая из Тихвина, не желая проявлять заботу о дочери 2021 года рождения, "систематически не исполняла родительские обязанности, в связи с чем ребенок с тяжелой степенью дефицита массы тела был экстренно госпитализирован в больницу". В настоящее время ребенок изъят из семьи и передан под опеку, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230329/skoraya-1861619691.html

ленинградская область

россия

тихвин

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происшествия, ленинградская область, россия, тихвин, следственный комитет россии (ск рф)